Alors que l'ASSE va évoluer la saison prochaine en Ligue 2, le talent géorgien Zuriko Davitashvili (24 ans) se prépare à prendre son envol. Déjà courtisé par Strasbourg, Rennes et Besiktas, il pourrait générer un transfert estimé entre 15 et 20 millions d’euros pour Saint-Étienne, selon les informations de la Gazzetta.

Zuriko Davitashvili n’a plus l’intention de rester à Saint-Étienne pour une saison en Ligue 2. Après avoir exprimé son ambition de rester dans l'élite française ou étrangère, le joueur géorgien continue de faire tourner les têtes. Strasbourg, déjà en pole position, a multiplié les contacts et rencontré l’entourage du joueur il y a quelques semaines.

Mais l’actualité autour du milieu offensif révèle de nouvelles pistes : Rennes et Besiktas auraient franchi un cap. Les deux clubs se montreraient sérieux et motivés et prêts à offrir un projet ambitieux. Parmi les prétendants pressentis, aucun ne fait de fausse note jusqu’à présent.

Une valorisation record pour Davitashvili ?

Selon les dernières informations de la Gazzetté, le média géorgien, Saint-Étienne valorise Davitashvili entre 15 et 20 millions d’euros. Un prix conséquent pour un joueur de 24 ans, certes prometteur, mais encore en construction sur la scène européenne.

Ce tarif élevé reflète non seulement ses performances en Ligue 1 lors de la précédente saison, mais aussi son potentiel commercial : international géorgien, athlète spécialement habile techniquement, il suscite l’intérêt au-delà de l’hexagone.

L’ASSE, qui voudra encaisser une plus-value, avait attiré le Géorgien contre une somme de 6 millions d'euros, et ce quelques semaines avant que Bordeaux ne soit déclaré en liquidation judiciaire. Une acquisition qui avait déclenché des interrogations. Une chose est certaine, si le milieu offensif devait partir pour 15 ou 20 millions d'euros, la transaction effectuée il y a un an prendrait tout son sens.

Un mercato qui s’annonce agité

D’autres clubs se seraient positionnés en embuscade et pourraient s’inviter dans la danse des négociations. Plusieurs prétendants supplémentaires sont attendus dans les prochaines semaines, selon la Gazzetta. Le joueur, dont le profil plaît également en Allemagne, en Angleterre ou aux clubs du Golfe, pourrait animer le mercato estival. Reste à savoir si les négociations, toujours en cours, aboutiront à un accord ferme.