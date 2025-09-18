Stéphanois le temps d'une saison, Setigui Karamoko a trouvé un nouveau point de chute cet été. Le Palois de 25 ans devrait connaître sa première titularisation face à Boulogne, l’occasion de se confier au micro de Sud Ouest.

Passage raté à l'ASSE

En mai 2020, Setigui Karamoko s’engageait avec l’AS Saint-Étienne pour deux saisons, dont une en option. Arrivé de Béziers, le défenseur (1,96 m) devait dans un premier temps renforcer la réserve des Verts. Mais, sans jamais parvenir à s’imposer durablement, il quittait le Forez à l’été 2022 pour rejoindre le Paris FC.

Par la suite, Karamoko a tenté sa chance à l’étranger, passant par le Portugal (Feirense) puis la Suisse (FC Bulle). Ces expériences l’ont finalement conduit à retrouver du temps de jeu en National, sous les couleurs d’Aubagne. Auteur d’une saison solide, il s’est imposé comme titulaire en défense. Ses performances lui ont ouvert de nouvelles perspectives et lui permettent aujourd’hui de rebondir au niveau supérieur, avec Pau en Ligue 2.

Une première titularisation en Ligue 2 ?

L’ancien de la maison verte devrait connaître vendredi, face à Boulogne, sa première titularisation avec Pau. "J’attendais ce moment-là, il arrive et je vais le prendre comme un match normal", confie le joueur au micro de Sud Ouest. "(...) J’attends mon tour. Quand on est trop pressé, souvent, on joue mal une fois qu’on a notre chance parce qu’on se met un peu trop la pression."

Polyvalent, l’ancien Stéphanois devrait évoluer ce week-end au poste de latéral gauche. "Ce n’est pas un problème ça, affirme Karamoko. (...) Je prendrai ce qu’il y a à prendre. Que ce soit à gauche, dans l’axe, au milieu ou en attaque, j’irai. Ce n’est pas forcément dû à de l’impatience. Quand je ne jouais pas, je ne voyais pas vraiment l’utilité de rester à un endroit où on ne te veut pas vraiment."

Après des passages compliqués dans plusieurs clubs, le défenseur entend désormais saisir chaque opportunité pour s’imposer. "C’est vrai que si j’avais su être un peu plus patient par moments, cela aurait pu tourner en ma faveur. Aujourd’hui, j’avoue que je suis plus patient. J’ai mûri et j’ai compris que si la confiance n’est pas une garantie, le manque de confiance ne l’est pas non plus. J’ai compris que, même quand ça ne se passe pas bien, on peut toujours retourner les choses en notre faveur avec du travail."

Karamoko s'inspire d’Anthony Briançon

À 25 ans, Setigui Karamoko estime avoir fait le bon choix en signant à Pau pour relancer sa carrière. "C'était le meilleur projet qui m’était proposé. J’estime que c’est un très bon club. L’environnement est très bon (...). D’autres joueurs sont aussi seulement passés par ici et ils ont souvent eu un bon rebond. Ça aussi c’est intéressant. Je viens d’Aubagne et Pau est un club un peu similaire. Un esprit familial parfait pour rebondir. Venir à Pau doit donc me permettre de faire le même rebond, mais au niveau supérieur."

Mais l’ancien Stéphanois doit encore gagner sa place dans l’effectif de Nicolas Usaï. "La concurrence ? C’est forcément très intéressant pour moi. Je prends de chacun. Le calme de Jean Ruiz, la sérénité d'Anthony Briançon, la dalle d’Ousmane Kanté… J’apprends d’eux. Et après, j’essaye de faire un mix avec mes qualités à moi et de travailler pour tenter de mettre le doute dans l’esprit du coach."