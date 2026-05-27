L'ASSE jouait contre l'OGC Nice pour le match aller du barrage à Geoffroy Guichard. Le match s'est soldé sur un score nul et vierge (0-0). La manche retour sera décisive. Voici les tops et flops de cette première manche.

L’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice se sont quittés sur un score nul au terme d’une rencontre intense mais globalement pauvre en occasions franches. Dès les premières minutes, les deux équipes ont affiché beaucoup d’engagement dans les duels, sans toutefois parvenir à prendre le contrôle total du jeu. Les Niçois ont été les premiers à inquiéter la défense stéphanoise. À la 25e minute, Jonathan Clauss s’est chargé d’un coup franc dangereux à l’entrée de la surface. Sa tentative puissante a frôlé le montant sans trouver le cadre. Les Verts, solides défensivement, ont résisté malgré plusieurs situations chaudes dans leur camp.

Un match soporiphique

Avant la pause, Nice s’est encore procuré une opportunité intéressante. Sur un corner parfaitement tiré par Clauss, Oppong a pris le dessus dans les airs au second poteau. Le défenseur azuréen a cependant manqué de précision et sa tête est passée à côté. Malgré un rythme soutenu, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sans avoir réussi à faire la différence.

Au retour des vestiaires, les Stéphanois ont montré davantage d’envie offensivement. Très remuant, Zuriko Davitashvili a tenté de débloquer la rencontre après une belle percée côté gauche. Son tir du pied droit est passé de peu à côté du but niçois. Quelques minutes plus tard, l’ASSE a frôlé l’ouverture du score. À la suite d’un corner mal dégagé, Boakye a repris le ballon d’une volée puissante, mais sa tentative s’est envolée juste au-dessus de la cage de Diouf. Malgré une fin de match plus animée, aucune équipe n’a trouvé la faille.

Tops de l'ASSE

La charnière central de l'ASSE : Bernauer/Le Cardinal

Les deux défenseurs centraux stéphanois ont livré une prestation aboutie. Ils ont muselé les joueurs offensifs niçois et devront faire de même ce vendredi avec la présence d'Elie Wahi. L'attaquant ivoirien sera un poison pour l'ASSE et les stéphanois devront livrer la même rencontre pour empêcher l'OGC Nice de marquer.

La doublette Gadegbeku/Kante

Les deux milieux de terrain stéphanois ont énormément couru. Omniprésent à la récupération, les stéphanois se sont montrés plutôt inspirés balle au pied également avec davantage de jeu vers l'avant que d'habitude. Préféré à Moueffek, les deux hommes ont donné raison à Philippe Montanier sur le choix du jour.

Kevin Pedro

Aligné à droite puis décalé à gauche à la sortie de Dennis Appiah, le joueur formé au club a été intraitable défensivement. Il a semblé être celui qui pouvait faire sauter le verrou niçois par ses chevauchés. Un match encore très sérieux pour Kevin Pedro qui est véritablement la revélation stéphanoise de cette saison.

Geoffroy Guichard

Une nouvelle fois, Geoffroy Guichard a été à la hauteur de sa réputation. Poussant son équipe tout au long de la rencontre, les animations ont été fantastiques. Une nouvelle fois la preuve que ce public-là, n'a rien à faire en ligue 2...

Flop de l'ASSE

Le résultat

Bien que l’issue de ce barrage reste totalement ouverte, ce match nul à domicile offre un léger avantage aux Niçois. Les Verts affichent un visage moins séduisant à l’extérieur ces dernières semaines. Il faudra désormais vaincre leurs démons et aller chercher, en terres niçoises, leur place en Ligue 1.

L’animation offensive et le manque de dangerosité

Les Verts ont eu beaucoup de difficultés à se montrer dangereux offensivement. Le quatuor Augustine Boakye, Lucas Stassin, Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili a peiné à faire sauter le verrou niçois. Les deux équipes n’ont d’ailleurs cadré aucun tir durant la rencontre. Les défenses ont clairement pris le dessus sur les attaques.