Dix joueurs sous contrat avec l’ASSE évoluent actuellement en prêt, de la Ligue 1 à la Serbie en passant par l’Espagne et la Roumanie. Ce qu'il faut retenir : Ebenezer Annan s’installe au Rapid Bucarest, Axel Dodote a retrouvé du temps de jeu, Pierre Ekwah et Djylian N’Guessan se sont croisés en Ligue 1, tandis que Lucas Stassin est à l'arrêt.

Une semaine après notre précédent tour d’horizon des Stéphanois prêtés, voici un tour des stades où étaient attendus nos joueurs prêtés. Pierre Ekwah, Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Igor Miladinović, Ebenezer Annan, Axel Dodote, Luan Gadegbeku, Jebryl Sahraoui, Djylian N’Guessan et Strahinja Stojkovic poursuivent leur saison loin du Forez.

Annan s’installe, Dodote retrouve le terrain

Tout va bien en Roumanie. Ebenezer Annan a encore débuté avec le Rapid Bucarest, vainqueur 3-1 du FC Argeș vendredi soir. Le latéral gauche prêté avec option d’achat a disputé 70 minutes avant d’être remplacé. Surtout, il vient d’enchaîner trois titularisations consécutives en championnat, contre Oțelul Galați, Voluntari puis Argeș. Le Rapid a remporté ces trois rencontres. Annan est donc en train de gagner exactement ce que l’ASSE était venue chercher avec ce prêt : de la continuité et du temps de jeu.

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À Pau, Axel Dodote a retrouvé la pelouse. Remplaçant au coup d’envoi contre Dunkerque, le défenseur de 19 ans est entré dès la 58e minute à la place d’Axel Bamba. Le Pau FC s’est finalement imposé 2-0 et a décroché son premier succès à domicile de la saison. La soirée a été moins agréable pour Luan Gadegbeku, également prêté dans le Béarn. Le milieu formé à l’ASSE figurait sur le banc mais n’est pas entré en jeu.

En Ligue 3, Jebryl Sahraoui a conservé sa place dans le onze d’Aubagne Air-Bel sur la pelouse du FC Rouen. La rencontre a toutefois mal commencé pour les Provençaux, menés dès la première minute puis réduits à dix à la 36e. Aubagne s’est incliné 1-0. Sahraoui a disputé l’essentiel de la rencontre avant de céder sa place à Yohan Zemoura à dix minutes de la fin.

Ekwah et N’Guessan se croisent, Miladinović touche la barre

Il y avait un petit parfum stéphanois dimanche à l’Abbé-Deschamps. Pierre Ekwah et Djylian N’Guessan se sont retrouvés adversaires lors d’Auxerre-Brest en Ligue 1. Aucun des deux n’était titulaire. N’Guessan est entré le premier, à la 78e minute, alors que Brest menait encore 1-0. Auxerre a ensuite renversé la rencontre, avant que Pierre Ekwah ne soit lancé à la 87e minute. L’AJA s’est finalement imposée 2-1. Les deux joueurs prêtés par l’ASSE ont donc partagé quelques minutes sur la même pelouse, mais c’est Ekwah qui est reparti avec la victoire.

Le week-end a été beaucoup plus mouvementé pour Igor Miladinović. Titulaire avec le Partizan Belgrade sur le terrain du Radnik Surdulica, le milieu serbe a touché la barre dès la 7e minute sur une énorme occasion à bout portant. La suite a été compliquée : le Partizan s’est retrouvé à dix dès la 35e minute et accusait un retard de deux buts à la pause. Miladinović, averti en première période, a été remplacé à la mi-temps. Ses partenaires ont ensuite réussi à arracher un spectaculaire nul 4-4 malgré leur infériorité numérique.

Strahinja Stojkovic, lui, devra encore patienter avant de découvrir la compétition avec l’OFK Belgrade. Prêté par l’ASSE seulement cinq jours avant la rencontre, le latéral serbe ne figurait pas sur la feuille de match face au Radnički 1923. Depuis les tribunes, il a assisté à une rencontre complètement débridée : son nouveau club a mené deux fois avant de finalement s’incliner 5-3 à domicile.

Stassin stoppé, Moueffek attend toujours

La principale mauvaise nouvelle concerne Lucas Stassin. Le Belge avait parfaitement lancé son aventure espagnole en marquant dès ses débuts contre l’Espanyol. Mais sa dynamique vient de subir un premier coup d’arrêt. Le Séville FC a annoncé une lésion myofasciale de l’adducteur long de sa jambe droite et n’a communiqué aucun délai précis de retour, le joueur restant sous surveillance médicale.

Stassin a donc manqué la réception du FC Barcelone samedi soir. Sans son attaquant prêté par l’ASSE, Séville a pourtant ouvert le score avant de s’incliner 3-1, Raphinha inscrivant les trois buts catalans. Après un but pour sa première apparition puis des premières titularisations encourageantes, l’ancien attaquant stéphanois voit son adaptation interrompue au moment où il commençait à trouver sa place dans la rotation sévillane.

À quelques centaines de kilomètres de là, Aïmen Moueffek reste toujours dans l’attente. Le milieu de terrain figurait encore parmi les remplaçants de Cádiz pour la réception de Girona, samedi. Il n’est pas entré lors de la défaite 2-1 des Andalous et attend donc toujours ses premières minutes officielles en championnat depuis son arrivée en prêt avec option d’achat.

Bilan : Annan accumule les titularisations, Dodote retrouve progressivement du temps de jeu et Sahraoui reste installé à Aubagne. Ekwah et N’Guessan doivent encore gagner leur place en Ligue 1, tandis que Moueffek patiente et que Stassin va désormais devoir gérer son premier contretemps physique depuis son arrivée en Espagne.