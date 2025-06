Trois jeunes talents de l’ASSE ont marqué les esprits lors de la Friendship Cup avec l’équipe de France U18. L’ancien sélectionneur, Landry Chauvin, fait le point pour le site poteaux-carrés sur leur prestation respective.

L’équipe de France U18 a bouclé son aventure à la Friendship Cup organisée à Nyon (Suisse) par une éclatante victoire 3-0 face au Japon. Une performance collective solide, où trois jeunes joueurs de l’AS Saint-Étienne ont particulièrement brillé. Sollicité après ce dernier rassemblement à la tête des U18 tricolores, Landry Chauvin a dressé un bilan très positif pour les représentants stéphanois.

Parmi eux, Luan Gadegbeku, déjà bien connu du technicien, a confirmé tous les espoirs placés en lui. « Je l’avais eu pour la première fois en septembre. Depuis, il a franchi un cap grâce à son temps de jeu en National 3. Il a gagné en maturité, il est plus aérien », détaille Chauvin. Le jeune défenseur montre une réelle montée en puissance et une adaptation progressive au haut niveau. Son axe de progression ? Fluidifier sa relance : « Le ballon doit sortir plus vite de ses pieds à la récupération », précise-t-il. Une évolution attendue lors de la reprise avec le groupe professionnel.

Nadir El Jamali (ASSE), la belle surprise

Parmi les révélations de ce tournoi, le nom de Nadir El Jamali revient avec insistance. Milieu de terrain de formation, c’est pourtant excentré à droite sur son pied gauche que Chauvin l’a trouvé le plus percutant : « Il a un bagage technique très intéressant. Il a été excellent dans ce rôle et a marqué des points sur l’ensemble du rassemblement. »

Auteur d’un but contre l’Australie, d’une passe décisive face à l’Argentine, et impliqué dans le premier but contre le Japon, El Jamali s’est montré décisif à chaque sortie. Un enchaînement qui ne doit rien au hasard : « J’ai l’impression que la signature de son contrat professionnel lui a donné confiance. Franchement, il peut être la belle surprise stéphanoise de la saison prochaine », affirme l’ancien coach de Brest.

Sa polyvalence, sa capacité à percuter et à faire la différence techniquement en font une option de choix pour les prochaines échéances de l’ASSE. À surveiller de près dès la reprise estivale.

Axel Dodote, une montée en puissance inattendue

Le troisième joueur stéphanois à s’être illustré n’était même pas prévu initialement. Axel Dodote, défenseur central, a intégré la sélection sur recommandation de Laurent Huard. « Je ne le connaissais pas du tout. Il est entré en seconde période face aux États-Unis, et ne m’a plus quitté », sourit Chauvin.

Axel s’est imposé grâce à son engagement dans les duels, sa solidité dans le jeu aérien, mais aussi ses qualités de relance : « Il peut jouer court, il peut jouer long. Il connaît son registre. » Légèrement en retrait sur la dernière rencontre face au Japon, sans doute émoussé physiquement, Dodote n’en reste pas moins une excellente découverte : « Il mérite d’être vu avec les pros à la reprise. C’est un profil très intéressant pour les Verts », conclut Chauvin.

Avec ce tournoi en Suisse, les jeunes de l’ASSE ont montré qu’ils avaient les qualités pour prétendre à plus haut. Si leur progression se confirme dans les semaines à venir, nul doute que Gadegbeku, El Jamali et Dodote pourraient intégrer la rotation du groupe professionnel et représenter l’avenir du club forézien.