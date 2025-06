Alors que le mercato estival bat son plein, le nom de Matthieu Udol, capitaine emblématique du FC Metz, anime les discussions. Selon L'Equipe, le latéral gauche est ciblé par le RC Lens pour renforcer son couloir gauche. De son côté, l’AS Saint-Étienne, en quête de leadership pour rebâtir son effectif après la relégation, ne semble plus dans la course.

Le RC Lens a fait de Matthieu Udol une priorité pour renforcer son flanc gauche. Le club artésien anticipe une éventuelle fin de cycle avec Deiver Machado. Le contrat de Machado se termine en 2026, et il pourrait ne pas être prolongé. De plus, le Colombien sort d’une saison marquée par une irrégularité persistante. Quant à Jhoanner Chávez, il a été fortement ralenti par une blessure à la cheville.

Pour remanier ce poste, Lens a entamé des discussions avec le FC Metz en vue d’un transfert d’Udol. Le joueur de 29 ans sort d’une saison aboutie. Lors du barrage d’accession contre Reims, il a eu une prestation décisive : deux buts et une passe décisive en deux rencontres. Lié au club lorrain jusqu’en 2027, Udol dispose d’un statut solide et d’un profil expérimenté. Cela plaît particulièrement au club nordiste.

Udol ouvert à un départ

Formé à Metz, Matthieu Udol n’a connu que les Grenats dans sa carrière professionnelle. L'unique exception est un prêt à Seraing. S’il a prolongé son contrat récemment, le défenseur guadeloupéen n’est pas insensible à l’intérêt lensois. Il verrait d’un bon œil un départ pour Bollaert. Cela s'explique par l'environnement plus exposé, notamment en raison des ambitions européennes affichées par le club nordiste.

Du côté de Saint-Étienne, l’intérêt pour Matthieu Udol ne date pas d’hier. L’ASSE, qui entame un nouveau cycle en Ligue 2, cherche à reconstruire un effectif compétitif et stable. Le profil d’Udol coche plusieurs cases : leadership, expérience du haut niveau, et polyvalence défensive. Le club stéphanois est moins attractif sur le plan sportif en raison de sa relégation. Cependant, il dispose d’un argument économique important : un budget de Ligue 2 parmi les plus élevés et une volonté forte d’investir pour remonter rapidement. Pour autant, les chances de voir Udol en Vert sont proche de zéro...