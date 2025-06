En visite à Saint-Étienne, Laure Boulleau a livré son analyse sur l’actualité de l’ASSE, exprimant son inquiétude mais aussi sa confiance envers le projet mené par Eirik Horneland pour le Progrès. Une vision lucide et passionnée d’une ambassadrice respectée du football français.

Ancienne joueuse internationale et consultante Canal+, Laure Boulleau n’a pas caché sa tristesse face à la descente de l’ASSE en Ligue 2. Elle rappelle que ce revers intervient alors qu’un nouveau projet est en pleine gestation. Pour elle, cette relégation est aussi le symptôme d’un chantier de reconstruction trop longtemps reporté.

Sensible à l’évolution du football français, elle exprime une réserve face à l'arrivée d'investisseurs nord-américains, citant les exemples de Bordeaux et Lyon. « Je flippe toujours un peu », confie-t-elle avec franchise. Un sentiment partagé au départ par de nombreux supporters foréziens, qui s’interrogent sur les véritables intentions et les moyens déployés dans ce nouveau cycle.

Horneland, une vision qui pourrait s’inscrire dans l’histoire stéphanoise

Pour autant, Laure Boulleau perçoit en Eirik Horneland un entraîneur capable d’insuffler une dynamique porteuse. Si les ambitions de jeu de l’ancien coach norvégien ont semblé décalées par rapport au niveau de l’effectif en Ligue 1, son profil semble mieux taillé pour la Ligue 2.

« S’ils arrivent à construire un bon effectif de Ligue 2, pourquoi pas. Au moins, je trouve qu’Eirik Horneland a, en termes de vision et de jeu, quelque chose à amener dans l’ADN de l’ASSE. Quand on est entraîneur et qu’on a des idées de jeu, je pense qu’il faut être lucide sur la qualité de l’effectif et ses caractéristiques. Pour moi, face à la difficulté du maintien, le pragmatisme est l’une des grandes qualités et il doit l’emporter sur la volonté de jeu. », affirme-t-elle. Selon elle, l’essentiel réside dans la capacité du coach à adapter ses principes au contexte. Et à ce jeu-là, le pragmatisme reste une arme essentielle dans la bataille du maintien ou de la montée.

Une parole engagée sur la transmission et la place des femmes dans le foot

En marge de sa visite au CO La Rivière, Boulleau a également rappelé l’importance de la transmission, notamment auprès des plus jeunes. Elle incarne parfaitement cette volonté d'inspirer les nouvelles générations, tout en défendant une place accrue des femmes dans le football.

Passée par Yssingeaux à ses 16 ans avant de connaître la gloire au PSG, elle connaît les rouages de la formation et les défis du haut niveau. Son passage à Saint-Étienne n’avait rien d’anodin : c’était aussi une manière de soutenir un territoire historiquement ancré dans le ballon rond.