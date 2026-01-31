Ce samedi soir à 20h, l’ASSE reçoit l’actuel 15e du championnat, le promu US Boulogne. Les Verts s’étaient imposés 1-0 à l’aller au terme d’un match fermé. Les résultats de ce week-end offrent une nouvelle opportunité aux Stéphanois de recoller au peloton de tête et de s’offrir une deuxième partie de saison haletante.

Dans un contexte très particulier, Geoffroy-Guichard retrouve ce soir ses deux kops après plusieurs sanctions consécutives touchant les tribunes Charles-Paret et Jean-Snella. Après une semaine agitée, marquée par des rumeurs de transferts et l’éviction d’Eirik Horneland, les Verts se présentent sur la pelouse avec un objectif clair : prendre les trois points.

Pour la dernière du technicien norvégien, espérons que les joueurs sauront se montrer inspirés. Au-delà des affaires de vestiaire et du mercato, la rencontre de ce soir revêt une importance particulière au regard des résultats d’hier et de cet après-midi. Les Verts pourront d'ailleurs compter sur le retour de Zuriko Davitashvili, actuel meilleur buteur du club en Ligue 2.

Au micro de Florian Genton, Fabien Gagneaux est conscient des enjeux et s’est confié.

Faire mal à Saint-Étienne

Fabien Dagneaux, le coach de Boulogne-sur-Mer, vit une soirée particulière, lui dont des membres de la famille sont supporters des Verts.

« C’est un match particulier, oui. Ce n’est pas tous les jours qu’on vient à GG. Mon frère et mon fils sont pour Saint-Étienne. On sera rouge et noir, mais c’est un accomplissement pour nous de venir ici. Non, il ne faut pas être inhibé. Cette ferveur populaire doit nous porter. Ce n’est pas tous les jours qu’on joue dans un grand stade, il faut trouver cette fougue pour bousculer Saint-Étienne. »

Se hisser au niveau et prendre des points

Il poursuit sur les enjeux de la fin de saison et la quête du maintien :

« On a eu une phase d’apprentissage un peu tardive, puis une phase d’évolution. Maintenant, il faut de la performance. On est tous dans le même championnat, il faut se hisser au niveau. La volonté, c’est de ne pas encaisser, de bousculer ces Stéphanois, d’élever notre niveau de jeu, d’être efficaces. Il faut provoquer la chance et essayer de leur faire mal à cette équipe de Saint-Étienne. On a besoin de points, des adversaires sont venus en prendre ici. »

Clin d’œil à Horneland

Qualifiée d’ubuesque par Clément Grèzes, la situation d’Eirik Horneland sur le banc ce soir, malgré son éviction après le match, Patrick Dagneaux a eu des mots forts pour le technicien norvégien :