Sanction exemplaire après le jet de pièces sur l’arbitre assistant Medhi Rahmouni pendant le derby ASSE – OL : deux supporters stéphanois ont été condamnés à de la prison avec sursis et interdits de stade pendant trois ans.

Le 20 avril 2025, le chaud derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais a pris une tournure dramatique. En plein match, une pièce de monnaie lancée depuis les tribunes percute la tête de l’arbitre assistant Medhi Rahmouni, provoquant un œdème de trois centimètres. Ce mardi 4 novembre, les deux supporters impliqués ont comparu devant le tribunal correctionnel. À la barre, leur mea culpa n’aura pas suffi à atténuer la gravité de leur geste.

Un geste dangereux et sans justification

Face aux magistrats, Marcelino et Daniel, les deux prévenus, n'ont su fournir qu’un regret désarmant : « un geste d’abruti », ont-ils lâché, incapables de livrer une justification cohérente. Le président du tribunal les a sévèrement rappelés à l’ordre : « Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites passer les supporters pour des abrutis, des bas du front ? Vous dégradez l’image, vous êtes en train de tuer la poule aux œufs d’or. Ça ne vole pas haut » . Le procureur, lui, a insisté sur les conséquences potentielles : «Qui aurait pu blesser l’arbitre et ensuite pénaliser le club. Ce n’est pas une manière acceptable d’afficher son soutien à ses couleurs ».

ASSE - OL : Les deux hommes condamnés

Les deux hommes, jugés pour le jet de projectiles sur une personne chargée d’une mission de service public avec arme par destination, encouraient jusqu’à sept ans de prison. Finalement, la justice a prononcé une peine de sept mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction d’enceinte sportive. Une amende de 2500 euros devra également être versée à l’arbitre blessé.

L’ASSE et la justice appellent à la responsabilité collective

L’avocat représentant l’AS Saint-Étienne n’a pas manqué de rappeler que « le club est obligé de compter sur l’intelligence de ses supporters ». Une phrase qui résonne d’autant plus dans un contexte où les sanctions collectives, comme la fermeture de tribunes, sont de plus en plus fréquentes.

La défense a tenté de plaider la clémence, avançant l’idée d’un mouvement d’humeur dans l’euphorie du derby. En vain. Le jet des pièces, si petites soient-elles, ont logiquement été sanctionnés.

Source : Le Progrès