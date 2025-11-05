Il y a cinquante ans, l’ASSE écrivait l’une des plus belles pages du football français. L’épopée des Verts en 1976 reste gravée dans la mémoire collective : une aventure européenne haletante qui a mené l’équipe de Robert Herbin jusqu’à la mythique finale de Glasgow, le 12 mai, face au Bayern Munich. Cette campagne n’a pas été seulement une suite de matches, mais un récit épique, ponctué de doutes, d’exploits et de rebondissements, qui a fait vibrer toute la France bien au-delà du seul peuple stéphanois.

À l’occasion de ce cinquantième anniversaire, nous vous proposons de revivre, presque au jour le jour, cette marche triomphale. Des premiers tours encore hésitants jusqu’au grand soir écossais, replongeons dans l’atmosphère de l’époque, entre blessures, choix tactiques, ferveur populaire et rendez-vous avec l’Histoire.

Sixième épisode : Une qualification historique face au Glasgow Rangers

1er novembre 1975 : Garonnaire et Schamberger à Glasgow

Pierre Garonnaire, le directeur sportif des Verts, et Jean-Claude Schamberger, le caméraman du club, se sont envolés pour Glasgow depuis l’aéroport de Lyon-Satolas afin de superviser une dernière fois les Rangers, futurs adversaires de l’AS Saint-Étienne. Les deux hommes ont assisté au derby face au Celtic, disputé devant 55 000 spectateurs à Hampden Park, qui s’est soldé par un match nul (1-1).

Garonnaire a pris de nombreuses notes sur le jeu des Écossais, notamment sur leur puissance physique et leur impact dans les duels. Il a souligné la solidité de la défense des Rangers, bien organisée autour de son capitaine, ainsi que la rapidité de leurs avants capables de se projeter en contre. Schamberger, de son côté, a rapporté plusieurs séquences filmées qui seront projetées à Herbin et à son staff dès le retour à Saint-Étienne.

Les deux hommes ont pu capter des informations cruciales qui serviront à Robert Herbin pour le match retour des huitièmes de finale de la coupe d’Europe des clubs champions contre les Rangers. Malgré un avantage de deux buts, l’entraîneur stéphanois, ne devra se tromper dans sa préparation et c’est pour cette raison qu’il a besoin d’un maximum de renseignements qu’il pourra recueillir d’un match où les Rangers n’ont pas pu se préserver, suprématie nationale oblige !

2 novembre 1975 : Hervé Revelli et Dominique Rocheteau rétablis

L’entraînement du jour a permis de rassurer l’entraîneur de l'ASSE. Hervé Revelli et Dominique Rocheteau, forfaits lors du dernier match de championnat, sont désormais aptes pour jouer contre les Écossais. C’est une excellente nouvelle pour Robert Herbin, qui récupère deux atouts majeurs dans son secteur offensif. L’avant-centre ne ressent plus la moindre gêne à la cheville et a participé à l’intégralité de la séance sans problème.

Patrick Revelli reste en revanche indisponible, sa jambe étant toujours immobilisée dans le plâtre. Christian Sarramagna et Alain Merchadier, encore convalescents, ont quitté Saint-Étienne pour rejoindre Quiberon, où ils poursuivent leur rééducation dans un centre de thalassothérapie.

3 novembre 1975 : Séance vidéo pour les Stéphanois

L’entraînement est axé aujourd’hui sur le jeu de tête, les coups de pieds arrêté et le jeu de transition. Ce sont les points forts des Ecossais avec le Fighting Spirit et les Stéphanois devront être au top de leur forme pour contrer l’intensité physique qui va leur être imposé. Ivan Curkovic parfait ses automatismes avec ses milieux de terrain. L’objectif est de maîtriser les relances rapides pour jouer au mieux les contre-attaques qui vont obligatoirement se présenter.

L’après-midi est consacrée à une séance vidéo sur le derby Celtic-Rangers afin que les joueurs s’imprègnent bien de ce qui peut les attendre comme ambiance en Ecosse. Herbin en profite pour peaufiner sa tactique et le placement de ses joueurs qui vont devoir souffrir pour se qualifier. Les joueurs sont parfaitement conscients de la dureté de la tâche qui les attend.

4 novembre 1975 : L'ASSE s’envole pour Glasgow

Les Stéphanois devaient embarquer à Andrézieux-Bouthéon pour rejoindre l’Ecosse mais un épais brouillard empêche les avions de décoller. Un vent de panique s’installe parmi les dirigeants, notamment Roger Rocher très en colère, car l’idée qu’il avait envisagé de partir la veille au soir n’avait pas finalement été retenue. Mais tout rentre finalement dans l’ordre avec la réquisition de cars pour emmener tout ce beau monde à Lyon-Satolas où la météo est plus clémente. Gérard Janvion, a oublié sa carte d’identité. Il a fallu tout le sang-froid de Pierre Garonnaire pour gérer la situation auprès des douaniers écossais.

Robert Herbin a l’intime conviction que son équipe devra marquer un but pour se qualifier. Pour cette raison, il démarrera la rencontre avec trois attaquants : Dominique Rocheteau, Hervé Revelli et Jean-Marc Schaer. A Ibrox Park, les Verts ne pourront pas se contenter de défendre. Certains observateurs trouve cette tactiques très osée (trop ?). D’ailleurs, les Ecossais pensent qu’il s’agit d’un bluff et que les Stéphanois vont blinder leur milieu de terrain.

5 novembre 1975 : L'ASSE donne leçon de football à Glasgow

Les Ecossais avait promis qu’ils allaient se venger des Stéphanois et du match aller où ils sont passés au travers et qu’ils allaient gagner 3-0. Contre toute attente, les Verts ont admirablement manœuvré les Rangers. Ils ont contrôlé la première mi-temps avec un Ivan Curkovic particulièrement vigilant, ce qui leur a permis d’atteindre la pause sur un score de parité et sans prendre de but (0-0).

Ils ont porté l’estocade en seconde période grâce à des contre-attaques supersoniques terminées par des buts de Dominique Rocheteau (63e) et d’Hervé Revelli (70e), la réduction du score écossaise étant purement anecdotique (88e). La victoire de l’ASSE (2-1) ne souffre d’aucune contestation.

Lors de ce match retransmis en direct sur Antenne 2, un joueur a crevé l’écran. Il s’agit de Dominique Rocheteau qui, buteur et passeur, a ébloui la rencontre de toute sa classe. Avec cette prestation XXL, la Rocheteaumania a envahi la France. Bientôt, il se verra affublé du surnom « l’Ange vert » qu’il aura du mal à porter, avec une attention des médias digne des plus grandes rock star.

Le Benfica Lisbonne, le Borussia Moenchengladbach, le PSV Eindhoven, l’Hajduk Split, le Dynamo Kiev, le Real Madrid, le Bayern Munich sont les autres qualifiés pour les quarts de finale de la coupe d’Europe des clubs champions. Ces équipes se donnent désormais rendez-vous au mois de mars 1976, dans l’attente du tirage au sort. Mais avant cette prochaine confrontation européenne, l’ASSE doit désormais se consacrer au championnat et a trois mois pour rattraper un retard de sept points sur Nice, le leader et aborder le printemps prochain en conquérants.