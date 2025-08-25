Ancien milieu défensif emblématique de l’ASSE, Jérémy Clément s’est confié dans La Tribune Verte sur son passage sous le maillot vert, ses souvenirs intenses, et son regard sur la situation actuelle du club. Entre nostalgie, reconnaissance envers les supporters et confiance dans l’avenir, l’ex-joueur se montre lucide et optimiste.

Formé à l’Olympique Lyonnais, Jérémy Clément avait toutes les raisons de douter de son intégration dans le Forez. Arriver du rival historique n’est jamais chose simple, encore moins dans un contexte où le derby cristallise toutes les passions. Pourtant, le joueur a rapidement trouvé sa place.

"Je pensais que ce serait compliqué. Mais j’ai vite senti que j’étais bien adopté, sûrement parce que j’ai toujours donné le maximum sur le terrain", explique-t-il.

Son passage à l’ASSE (2011-2017) restera marqué par sa régularité, son abnégation et son sens du collectif. Le milieu défensif a connu les chaudes ambiances du Chaudron, la Coupe d’Europe, mais aussi un moment difficile : une grave blessure. "J’ai reçu une vague de soutien immense. Les supporters m’ont énormément porté. Il n’y avait pas meilleur endroit pour traverser ça."

L’ère Galtier à l'ASSE : cohésion et réussite

Au cœur de la période faste de l’ASSE sous Christophe Galtier, Jérémy Clément insiste sur l’importance de la cohésion. "On avait un groupe exceptionnel. On dit souvent que c’est la victoire qui crée l’ambiance, mais chez nous c’était les deux. La cohésion et les résultats allaient de pair."

Un état d’esprit insufflé par l’entraîneur et validé par la direction de l’époque. "Galtier connaissait parfaitement la Ligue 1. Il a su mélanger des personnalités fortes, créer une osmose dans le vestiaire et sur le terrain. C’était l’ingrédient clé de nos succès."

Aujourd’hui, l’ancien joueur estime que ce modèle doit inspirer la direction actuelle : "Les dirigeants doivent recréer cette atmosphère. Avec un coach fort et une vraie cohésion, les résultats reviendront."

Toujours attentif au destin des Verts

Bien qu’éloigné du club, Clément reste attentif à l’évolution de l’ASSE. "Je n’ai pas de lien direct avec les dirigeants, mais je suis toujours les résultats. Forcément, ça me touche quand je vois Saint-Étienne en difficulté."

L’ancien milieu défensif ne doute pourtant pas de la capacité du club à rebondir : "Je suis convaincu que l’ASSE remontera. C’est un club historique, mythique, qui a sa place en Ligue 1. Les supporters méritent de vibrer de nouveau au plus haut niveau."

Ce message d’espoir s’adresse autant aux amoureux des Verts qu’aux acteurs internes du club. Pour lui, l’ADN stéphanois, basé sur la ferveur populaire et l’unité du vestiaire, reste une force unique dans le football français.

Une nouvelle carrière d’entraîneur

À 39 ans, Clément poursuit sa passion pour le football sur le banc de touche. La saison prochaine, il dirigera une équipe de Régional 2 à Grenoble, près de chez lui. Un choix assumé. "C’est un niveau plus modeste que ce que j’aurais pu viser, mais je voulais rester proche de ma famille. Ce qui compte, c’est d’être sur le terrain, au contact du ballon."

S’il se laisse la porte ouverte à d’autres expériences dans l’avenir, son objectif reste clair : entraîner et transmettre. "J’aime le terrain. Entraîner est ce qui m’anime le plus. Mais je garde l’esprit ouvert à d’autres projets."

En parallèle, il a déjà expérimenté d’autres activités, comme des conférences en entreprise, mais le football reste sa passion première.

Un message fort aux supporters de l'ASSE

Pour conclure, Jérémy Clément n’a pas manqué d’adresser quelques mots aux supporters de l’ASSE. "Soyez optimistes. Ce club retrouvera rapidement la Ligue 1. Les supporters méritent de revivre ces moments, et je suis persuadé que ça arrivera bientôt."

Une déclaration qui résonne comme un rappel : si les temps sont durs sportivement, l’histoire, la ferveur et l’identité de l’AS Saint-Étienne constituent une base solide pour reconstruire.