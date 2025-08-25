À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan attire déjà les convoitises. Plusieurs clubs s'intéressent aux jeunes offensifs de l’ASSE. Mais, le club semble avoir choisi de conserver son attaquant prometteur.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Djylian N’Guessan incarne depuis plusieurs saisons l’un des grands espoirs du centre de formation. Après avoir disputé huit rencontres de Ligue 1 à seulement 16 ans, il a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2027. Cela confirme sa volonté de grandir dans le Forez. Mais son ascension connaît déjà un premier frein. Une blessure aux ischios contractée en préparation estivale, combinée à une forte concurrence en attaque.

N’Guessan et l’ASSE : un joyau courtisé

Depuis plusieurs semaines, le jeune Stéphanois suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Selon L’Équipe, l’ASSE a refusé deux offres concrètes, dont la dernière s’élevait à 7,5 millions d’euros en fin de semaine dernière. Une somme conséquente pour un joueur encore en développement, mais jugée insuffisante par les dirigeants, déterminés à protéger leur pépite.

Cette fermeté illustre la stratégie du club. Miser sur les jeunes formés à l’Étrat pour renforcer son projet sportif et éviter les départs précipités. N’Guessan, qui fêtera ses 17 ans le 30 août, reste donc au cœur des priorités stéphanoises. La fin de mercato s'annonce agitée dans le Forez.

Une hiérarchie offensive bousculée par sa blessure

Si l’avenir du joueur attire les convoitises, son présent reste plus incertain. Son absence prolongée lors de la préparation a redistribué les cartes. Joshua Duffus s’est rapidement imposé, Lucas Stassin est resté malgré des rumeurs de départ, et Augustine Boakye flambe en ce début de saison (3 passes décisives et un but en deux matchs). Résultat : N’Guessan, initialement pressenti pour se battre pour une place de titulaire, se retrouve désormais relégué en quatrième voire cinquième option offensive.

N’Guessan entre patience et opportunités

Sous contrat jusqu’en 2027, N’Guessan conserve une marge de progression importante. Son profil de buteur mobile, capable de jouer en pointe comme sur un côté correspond parfaitement aux attentes d’Eirik Horneland, qui n’a jamais caché son goût pour donner leur chance aux jeunes. Mais pour inverser la tendance, le joueur devra enchaîner les bonnes prestations à l’entraînement et patienter jusqu’à ce qu’une fenêtre s’ouvre.

La fin du mercato pourrait rebattre les cartes. Un départ éventuel de Stassin ou de Davitashvili allégerait la concurrence. En attendant, l’ASSE a montré sa détermination : N’Guessan ne partira pas, sauf offre XXL.