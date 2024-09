Le mercato français est clos depuis le vendredi 30 août dernier à 23 h. Pourtant, les inquiétudes se font déjà ressentir du côté de l’ASSE. Défaite à trois reprises pour son retour en Ligue 1, la formation d’Olivier Dall’Oglio ne rassure pas les experts.

Un mercato marqué par l’inexpérience ?

« Si on veut se maintenir en Ligue 1, il faudra des joueurs d’expérience comme Yunis Abdelhamid et des joueurs qui tiennent mieux le ballon. ». Olivier Dall’Oglio annonçait la couleur dès juillet, en conférence de presse d’après match (ASSE Clermont Foot). L’expérience devait composer son effectif pour espérer accrocher le maintien dans l’élite. Seulement, à l’heure actuelle, Yunis Abdelhamid paraît être le seul profil à avoir prouvé en Ligue 1. Les dirigeants stéphanois ont favorisé le recrutement de prospects, comme celui de Ben Old ou d’Augustine Boakye par exemple.

Une situation qui n’enchante clairement pas Olivier Dall’Oglio. « Ces garçons doivent progresser si on veut avoir un collectif plus fort. (…) Ce sont des joueurs qui, peut-être, manquent d’expérience en Ligue 1. », fustigeait le technicien Stéphanois en zone mixte après la déroute face à Brest (4-0).

La montée, un miracle pour Larqué

Dans l’émission quotidienne Rothen s’enflamme, la légende stéphanoise Jean-Michel Larqué est revenu sur la promotion des Verts dans l’élite. Celui qui a passé 12 ans dans le club du forez n’a pas hésité à s’exprimer franchement.

« L’an passé, j’ai vu des matchs de Saint-Etienne, notamment contre des équipes qui ne sont plus en Ligue 2. S’il n’y a pas un arrêt de Larsonneur sur le penalty, Valenciennes, qui a gagné trois matchs dans la saison, vient gagner à Saint-Étienne. Il y a eu un miracle. L’an passé, la différence se fait sur les huit derniers matchs, où il y a 38 000 spectateurs au stade. Où il y a une sorte de folie, une sorte d’ambiance un peu exceptionnelle. »

« On a une équipe de Ligue 2 ! »

Dans un premier temps dubitatif quant à la capacité de l’équipe de la saison précédente à accéder à la promotion, Larqué l’est d’autant plus pour jouer le maintien dans l’élite. Les dirigeants Stéphanois n’ont pas étoffé l’effectif Stéphanois avec des joueurs ayant déjà prouvé en Ligue 1. Un point que le chroniqueur de 76 ans a souligné.

« Les joueurs qui étaient à Saint-Etienne étaient des joueurs de Ligue 2, et pour être une équipe en Ligue 1, il faut recruter des bons joueurs de Ligue 1. Ça veut dire que tu disputes le championnat de Ligue 1 avec une équipe de Ligue 2 à peine améliorée, et je n’en suis pas sûr. On a une équipe de Ligue 2 ! »