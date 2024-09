Bernard Lions était l’invité du Sainté Night Club ce lundi soir. Le journaliste de l’Equipe a commenté l’actualité de l’ASSE. Extraits.

Une stratégie trading pour Bernard Lions

Bernard Lions (L’Equipe) : « Ce qui me surprend un peu, c’est qu’on a l’impression que les nouveaux dirigeants de l’ASSE n’ont pas anticipé la possibilité que les Verts remontent en Ligue 1. C’est très surprenant. Je ne les condamne pas, c’est juste un constat. C’est-à-dire qu’ils étaient partis sur un prospect, un business plan, avec une enveloppe, avec un recrutement. Le recrutement, il est bon, mais ce sont des prospects. Tous les joueurs ont signé 4 ans + 1. Pareil pour Nadé, pareil pour Moueffek. C’est-à-dire qu’on a fait du trading, on fait du prospect. On se dit, on va monter, on va les bonifier, on va les vendre. Et j’ai l’impression que nos nouveaux dirigeants à Saint-Etienne n’ont pas pris vraiment conscience de la difficulté de la Ligue 1.

C’est un gros risque qu’ils ont pris. Et aujourd’hui, force est de constater que leur premier risque et leur premier pari, il est perdant. Parce que comme tu viens de le rappeler, 7 buts encaissés, aucun marqué, tu te mis un sacré handicap. Et c’est ça qui me surprend beaucoup de la part de la nouvelle direction stéphanoise. »

Olivier Dall’Oglio pas le premier responsable pour Bernard Lions

Bernard Lions (L’Equipe) : « Olivier Dall’Oglio est quelqu’un qui a roulé sa bosse dans le football professionnel et qui a entraîné plusieurs clubs en Ligue 1. Il sait très bien que la Ligue 1, ce n’est pas un sport d’enfant. C’est un sport qui est pratiqué par les adultes à un niveau d’adulte. Et que chaque fois que les dirigeants sont partis dans des prospects en faisant jouer des gamins de 20 ou 21 ans qui n’ont pas d’expérience en Ligue 1, tous ces clubs-là se sont cassés la figure. ODO demandé des joueurs expérimentés et qu’il aurait fallu prendre un joueur costaud par ligne et compléter autour.

Juste une petite précision, Abdelhamid, ce n’est pas le choix des nouveaux dirigeants. C’est un choix qui a été voulu et imposé par Olivier Dall’Oglio. Il voulait un joueur extrêmement expérimenté. Il en voulait plusieurs par ligne. Les autres, ce sont des prospects qui ont été imposés par la Direction. Je maintiens ce que j’ai dit, je pense qu’ils étaient partis sur un business plan et sur des prospects de joueurs et qu’ils n’avaient pas percuté et ils n’ont pas percuté. Et c’est ça qui me surprend beaucoup. Je ne les condamne pas, je ne les accuse pas d’incompétence. Pas du tout. Mais je me dis qu’entre le moment où tu montes en Ligue 1 à Metz et le moment où le championnat redémarre, tu as quand même deux mois. Donc, tu peux, avec la data, redispatcher, reformater et aller chercher d’autres joueurs. »

Un effectif mal taillé ?

Bernard Lions (L’Equipe) : « Quand tu es capable d’aller prendre Davitashvili, qui a 0 match en Ligue 1, qui n’est pas titulaire dans sa sélection de Géorgie et que tu mets 6 millions d’euros dessus alors que tu sais que dans trois semaines, il sera libre… Quand j’ai vu ça, je me suis dit, qu’ils vont aller chercher des joueurs aguerris de Ligue 1 à 15 – 20 millions d’euros. Ce qui n’a pas du tout été le cas, puisqu’ils ont investi 2, 2, 5, 3 millions d’euros sur des joueurs en développement. Et ça, c’est très étonnant.

Je suppose que tout le monde est un peu surpris, un peu déçu. Maintenant, je demande à voir. Parce que Stassin, je connais un peu le championnat belge. Il y a 3-4 ans, c’était annoncé comme un des plus grands espoirs du football belge. Il est parti d’Anderlecht. On va voir ce que ça va donner. Ekwah, qui n’a pas une grande expérience, on va voir ce que ça va donner. J’attends, mais le calendrier n’est malheureusement pas vraiment bien taillé pour l’ASSE. Lille et Nice seront des matchs compliqués. Mais on va voir une équipe type.Et là, on pourra juger Olivier Dall’Oglio.

Remettre en cause ODO, je veux bien, mais je rappelle que sur les neuf recrues, il y en a huit qui ne sont pas les siennes. D’autant plus qu’il a hérité d’une équipe taillée pour finir dans le top 5, top 8 de Ligue 2. C’est la réalité. Les Verts n’ont absolument pas survolé la Ligue 2. Si on rembobine un peu, quand tu finis la saison, qui a le niveau pour jouer en Ligue 1 ? Larsonneur ? Batubinsika ? Moueffek sur 34 matchs ? Du coup, ce n’est pas 9 joueurs qu’il fallait prendre, c’était 12 ou 13, on est d’accord ? »

Un dégraissage raté pour l’ASSE

Bernard Lions (L’Equipe) : « Une campagne de recrutement, ça se juge à l’ordre de deux choses. Les renforts, ce qui intéresse principalement les gens, mais aussi les sorties. Parce que quand tu fais sortir des joueurs, tu fais rentrer d’autres parce que tu allèges la masse salariale. Là, pour le coup, c’est un reproche que j’ai fait aux nouveaux dirigeants. Ils n’ont absolument pas travaillé les sorties. Et il n’y a aucun joueur qui est sorti. Ils se retrouvent coincés. A un moment, tu ne peux pas empiler, tu ne peux pas passer à 40 joueurs dans un effectif.

Cet été, tu as vendu pour combien de joueurs ? Zéro. Tu as vendu pour zéro euro. Et t’as recruté pour 23 millions de dollars. A un moment, avec la baisse des droits télé, je pense que les nouveaux dirigeants, ils se sont dit, on ne va pas monter à 40, 50 millions d’euros,. Et que tu aurais pu faire la balance et d’avoir un effet plus conséquent et plus costaud si tu avais mieux travaillé tes sorties. […] Tout ça, c’est un puzzle en fait en recrutement. Tu ne peux pas rajouter des pièces si tu n’en enlèves pas. Tu n’en as pas enlevé, tu n’en as pas assez rajouté. Et les pièces, elles sont défectueuses. Tu pars de très loin. »