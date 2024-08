Après la défaite des Stéphanois à Brest (4-0), Olivier Dall’Oglio a piqué une colère froide et s’est montré très agacé. Il n’a pas épargné les joueurs qu’il a mis face à leurs responsabilités, ainsi qu’égratigné les dirigeants en lisant entre les lignes… La trêve internationale promet d’être studieuse… ou pas, puisque les trois quarts des joueurs seront en sélection ! Une communication qui met en relief une nervosité de la part du coach dont on a l’impression qu’il subit la situation…

Sur le niveau de son équipe : « On n’a pas spécialement non plus toute l’ossature de l’année dernière. C’est vrai que souvent, les équipes de Ligue 2 qui montent avec la même ossature ont une fougue au départ et puis après ça baisse. Là, nous, on n’a pas ça. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui ne sont pas encore compétitifs, on le voit bien, qui ne sont pas à leur niveau ou qui n’ont pas le niveau de la Ligue 1 pour l’instant, mais il va falloir aller le chercher. C’est surtout ça. Et avoir la rébellion, à un moment donné, de se battre plus, d’être plus fort dans les duels. Ça, c’est essentiel. Avant de parler de toute autre chose, je pense que quand on va voir les stats, effectivement, on verra qu’on n’a pas gagné beaucoup de duels. »

« Des joueurs qui n’ont pas le niveau de la Ligue 1 »

« Ces garçons doivent progresser si on veut avoir un collectif plus fort. Il faut vite prendre la dimension de ce qui nous attend. On vient de prendre une belle gifle. Tant que je serai là, on va travailler, on va bosser avec ces joueurs un peu expérimentés, mais il faut qu’ils gagnent rapidement. On a été en manque un peu partout, que ce soit sur le plan technique, sur le plan de l’engagement, ou sur la vivacité. Il y a eu beaucoup de choses qui n’étaient pas là aujourd’hui, c’est clair. Mais c’est l’apprentissage de la Ligue 1. Il y a vraiment un gouffre, comme on en parlait tout à l’heure.

Aujourd’hui, il faut combler ce gouffre. On parle de manque de malice, de manque d’intensité, etc. Avant de marquer des buts, il faut créer des occasions. Là, il n’y en a pas eu. Que ce soit dans le jeu court, où on n’a pas été bons techniquement, ou dans le jeu long, où on n’a pas été précis non plus. Donc, on se retrouve inoffensifs en termes de finition. Il y a du boulot.

On n’a pas que des jeunes joueurs. Ce sont des joueurs qui, peut-être, manquent d’expérience en Ligue 1.

Je pense que certains n’ont pas pris la dimension de la Ligue 1. On entre sur le terrain comme on le faisait la saison dernière en Ligue 2, où on avait un peu plus de temps, un peu plus d’espace, un peu plus de marge d’erreur.

« L’espoir belge que je ne verrai même pas et qui va déjà repartir en sélection ! »

Son avis global sur le mercato de l’ASSE : « Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés, ils doivent nous amener, s’il nous amènent pas sur l’expérience, ils doivent nous amener sur le plan technique. On a ciblé un petit peu ce manque chez nous de technique et c’est des joueurs qui doivent nous amener des courses mais aussi une présence athlétique, on a pris quand même un joueur assez grand aussi parce qu’on parlait des coups de pied arrêtés. Mais ils ont été choisis aussi par rapport à l’apport technique qu’ils peuvent amener. Après ce sont des joueurs qui vont aussi découvrir le niveau. C’est un niveau supérieur à tous les niveaux, Donc à un moment donné, il va falloir vite, vite, vite s’adapter, que tout le monde s’adapte le plus vite possible. Les trois quarts de nos joueurs qui partent en sélection durant la trêve. En fait les joueurs qu’on a pris : l’international et l’espoir belge que je ne verrai même pas et qui va déjà repartir, on a nos jeunes joueurs qui sont en équipe de France aussi qui vont partir, nos internationaux… Donc en fait, on ne pourra pas profiter, mais avec ceux qui resteront, on va quand même travailler, ça, c’est sûr, là, il n’y a pas de doute, on va continuer à bosser, de toute façon qu’à l’issue, on peut avoir d’autres que le travail. »

Irvin Cardona nous manque, mais ce n’est pas seulement lui. Il nous manque beaucoup de choses, comme on vient de le dire. Il faut vite prendre la mesure de cette Ligue 1, qui est beaucoup plus exigeante et beaucoup plus physique. Il faut de l’intensité, un mot que j’emploie beaucoup et que j’essaie de décliner. On a eu plusieurs définitions, et on a montré des exemples vidéo, mais on a encore rappelé avant le match ce qu’était vraiment l’intensité du haut niveau, dans les courses, dans les duels.

Owusu et Cissé prêtés ? « Deux jeunes joueurs du centre, oui. Normalement, c’est acté. Il y a toujours des petites surprises de dernières minutes. Mais là, normalement, c’est acté. Vous êtes presque plus au courant que moi. Vous êtes en avance là-dessus. »

D’autres départs à venir ? « Il y a d’autres marchés qui peuvent nous faire changer cet effectif qui est un peu grand. »

Monconduit, Briançon : « ll y a toujours ces problématiques là aussi qui seront certainement réglées dans les prochains jours, je pense. Mais à un moment donné ce sont des choses qui me dépassent moi. »