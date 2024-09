Ce lundi, l‘After Foot est revenu sur la troisième journée de Ligue 1. L’occasion de commenter les équipes de bas de classement dont l’ASSE. Daniel Riolo et Florent Gautreau ont donné leur avis et s’inquiètent pour les Verts. Extraits.

Les Verts ont très mal entamé la saison. L’ASSE reste sur trois défaites, sept buts encaissés et zéro inscrit. Un triste bilan qui laisse les Verts à la place de lanterne rouge. Olivier Dall’Oglio et ses hommes se sont lourdement inclinés sur la pelouse du Stade brestois. Une défaite 4-0 qui fait mal à la tête et place déjà l’ASSE dans une situation d’urgence.

Pour autant, les stéphanois ne sont pas les seuls à avoir eu un retard à l’allumage. Toulouse ne compte que 2 points. Montpellier un point. Et Angers reste en attente de son premier point comme l’ASSE. De quoi souligner l’écart grandissant entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Un apprentissage difficile que commentent les chroniqueurs de l’émission radio la plus écoutée de France.

L’ASSE rapidement décrochée ?

Daniel Riolo : « Il y a des équipes dans notre championnat qui sont en-dessous comme jamais, nous n’avons eu dans notre Ligue 1. Des équipes qui sont en décrochage sportif obligatoire. Angers notamment. Même Saint-Etienne, ça s’annonce très compliqué. Les écarts vont vite se voir. Quatre équipes n’ont pas encore gagné un match. Toulouse, l’ASSE, Angers et Montpellier. Je m’en fais nettement moins pour Toulouse. »

Florent Gautreau : « Les promus et Montpellier sont mal. De ce qu’on a vu… Quand on voit Angers encaisser deux buts en étant en infériorité numérique contre Nice… Pour Saint-Etienne, c’est bizarre. Leur premier match n’était pas non plus mauvais à Monaco. Il y a vraiment des limites qualitatives. Des limites d’effectif. Certaines équipes n’ont pas pu recruter. C’est le cas de Montpellier. D’ailleur Michel Der Zakarian, coach du MHSC a commencé à sortir les parapluies. »

Daniel Riolo : « Le seul souci de Laurent Nicolin en ce moment ce n’est pas son club, c’est la réélection de Vincent Labrune. Montpellier peut être très inquiet. »