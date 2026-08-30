Présent en conférence de presse ce samedi midi avant la réception de Dijon lundi soir, Thierno Ballo a évoqué ses premiers pas sous le maillot de l’ASSE. L’attaquant ivoirien a notamment expliqué ce qui l’avait convaincu de rejoindre un club dont il connaissait déjà l’histoire. Extraits.

Thierno Ballo connaissait l’ASSE avant son arrivée et avait pris le temps de se renseigner auprès de plusieurs personnes passées par le club.

« Bien sûr, je connais le club. J’ai vu beaucoup de clubs, mais c’est un club historique. J’ai parlé à des gens qui ont joué ici, qui étaient là, et ils m’ont renseigné. Quand j’ai vu ça, j’étais très intéressé. »

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Parmi ses interlocuteurs, Lucas Gourna-Douath a notamment joué un rôle important. Les deux hommes se connaissent depuis leur passage en Autriche et ont conservé le contact.

« Lucas Gourna m’a beaucoup parlé de tout ça parce qu’il était là. J’ai joué contre lui en Autriche et on se parle à chaque fois. Il m’a dit beaucoup de choses. Les supporters sont fantastiques, même l’histoire du club, tout ça. Augustine aussi a essayé de me dire la même chose. »

Une fois arrivé à Saint-Étienne, l’Ivoirien a toutefois découvert une réalité encore différente de l’image qu’il pouvait avoir du club avant sa venue : « Quand je suis arrivé, j’ai vu une autre image du club. C’est un grand club. Je vais tout donner pour faire partie de son histoire. »

« Je m’en fiche de savoir où je joue » (Ballo avant DFCO-ASSE)

Ballo affiche également un état d’esprit très collectif. Pour lui, l’essentiel reste d'aider l'équipe, quelle que soit sa situation personnelle : « Mon travail, c’est d’aider l’équipe à gagner, c’est ça. Je m’en fiche de savoir où je joue : quand je peux aider l’équipe, je l’aide. »

Depuis son arrivée, l'attaquant assure avoir été rapidement accompagné par le staff et ses nouveaux coéquipiers afin de faciliter son adaptation : « Je pense que je suis un nouveau joueur quand je suis arrivé. Les gens m’ont beaucoup aidé ici à m’adapter. Ça s’est bien passé, je pense. Je me sens à l’aise et les gens m’aident beaucoup ici. »

Trois matchs, trois victoires

Le début de saison de l’ASSE a également contribué à son intégration. Ballo souligne cependant que ses performances individuelles ne peuvent être dissociées du travail collectif : « Je pense qu’on a bien commencé. Ce n’est pas seulement moi, c’est toute l’équipe. On a joué trois matchs, gagné trois matchs et marqué beaucoup de buts. Sans eux, je ne pense pas que je pourrais marquer. »

L’attaquant refuse pour autant de s’enflammer et insiste sur la nécessité de poursuivre les efforts. « Je pense que le travail continue. Tous les matchs sont différents. On essaie de faire de notre mieux et de gagner les matchs. »

Une association prometteuse avec Irvin Cardona

Devant, Ballo semble déjà avoir trouvé des automatismes avec Irvin Cardona. Une complémentarité qu’il explique par beaucoup de communication et de travail : « Je pense qu’on se sent bien devant. On parle beaucoup, on s’aide. Il m’aide, je l’aide. Même les gens derrière nous nous aident. »

Cette relation ne se limite pas aux matchs : le duo travaille également avec le staff à partir de séquences vidéo afin d’identifier les axes de progression : « Nous parlons, même avec tout le staff. On a des vidéos, on regarde ce qu’on peut améliorer, on fait beaucoup de choses ensemble. Je pense que ça se passe bien maintenant. »

Pressing, efforts et efficacité

Enfin, Thierno Ballo a identifié les qualités qu’il souhaite mettre au service des Verts. Son profil repose notamment sur son activité sans ballon et sa volonté de participer aux tâches défensives : « Le pressing, courir, faire les efforts défensifs, essayer de marquer et donner des passes décisives pour aider l’équipe. »