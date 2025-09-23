Trois jours après un succès important face au Stade de Reims (3-2), l’ASSE est à nouveau sur le pont pour la 7ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts se déplacent en Picardie pour défier l’Amiens SC des anciens Verts, Bernardoni, Monconduit et Lobry. Eirik Horneland, qui a preque un effectif complet, va-t-il faire tourner son équipe après la victoire de samedi dans le Chaudron ? Voici les 11 joueurs qui devraient être alignés à la Licorne ce mardi soir.

Eirik Horneland se serait bien passé d’un nouveau pépin ce week-end. Après avoir perdu Luan Gadegbeku sur blessure pour plusieurs semaines jeudi dernier, l’ASSE a vu Joao Ferreira se blesser à l'échauffement avant le match face à Reims. S’il n’a pas pu prendre part à la rencontre, le portugais ne sera pas du voyage à Amiens ce soir. Mahmoud Jaber a été préservé ce week-end face à Reims. Entré en jeu en fin de partie, l’Israélien a vu sa charge de travail être mouvementée ces dernières semaines après quelques pépins physiques. Il figure bien dans le groupe stéphanois et prétend à une place de titulaire ce soir. Il en était de même pour Zuriko Davitashvili, qui a fait son retour samedi soir après une légère blessure musculaire qui l’a privé de la rencontre à Clermont.

Aïmen Moueffek était espéré par Eirik Horneland pour la rencontre de ce soir. Le milieu marocain, blessé depuis fin août dernier face à Grenoble, est bien de retour dans le groupe stéphanois pour ce déplacement à la Licorne. Dennis Appiah et Ebenezer Annan ont fait leur retour après presque un mois d’absence. Le latéral ghanéen a été titularisé à la dernière minute suite au forfait de Ferreira et a joué l’intégralité de la rencontre.

L’ASSE doit toujours composer sans Pierre Ekwah. L’ancien de Sunderland, acheté définitivement par les Verts malgré la descente en Ligue 2, ne compte pas faire son retour en Vert pour le moment. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, de retour aux séances collectives depuis plusieurs semaines, restent pour l’instant hors groupe. Eirik Horneland ne compte donc qu’un seul absent pour blessure dans son effectif, en la personne de Luan Gadegbeku. Le coach stéphanois a indiqué que le jeune stéphanois devrait manquer entre 3 à 5 semaines de compétition.

Un changement majeur en défense

Gautier Larsonneur sera évidemment, sauf surprise, dans le but stéphanois pour cette partie. Le portier formé à Brest s’est montré décisif face à Reims avec un double arrêt magistral en début de seconde période. Le capitaine stéphanois a permis aux siens de conserver leur but d’avance, une minute avant le but du 3-1.

En défense, Eirik Horneland devrait faire jouer un revenant et à nouveau chambouler son organisation concernant les latéraux. Ebenezer Annan, qui n’était initialement pas prévu comme titulaire face à Reims, a disputé l’intégralité de la rencontre après la blessure de Ferreira à l’échauffement. Le Ghanéen devrait être sur le banc ce soir. L’ASSE ne compte pas prendre de risques avec la charge de travail de son latéral gauche, à peine revenu de blessure. Dennis Appiah devrait donc être titularisé au poste de latéral droit et remplacer numériquement l’ancien de l’Étoile Rouge. Présent a l’entraînement hier, Joao Ferreira n’est pas su voyage en Picardie aujourd’hui.

Prévu à ce poste samedi soir, Maxime Bernauer devrait donc retrouver le couloir gauche à Amiens après avoir débuté à droite il y a trois jours. Suite au forfait de Joao Ferreira, Eirik Horneland avait décidé de mettre l’ancien du Dynamo Zagreb à ce poste qui n’était pas nouveau pour lui. Le coach norvégien ne devrait cependant pas bouger sa défense centrale. Mickaël Nadé et Chico Lamba devraient à nouveau être associés, comme lors des 6 premières journées de Ligue 2.

Jaber de retour dans le XI

Laissé sur le banc au coup d’envoi face au Stade de Reims, Mahmoud Jaber devrait retrouver une place de titulaire au milieu ce mardi soir. L’international israélien a été touché physiquement lors des trois dernières semaines et a vu sa dernière semaine être adaptée. Face à l’enchaînement des matchs, Eirik Horneland avait décidé de ménager son numéro 5 dans le Chaudron. Le coach de l’ASSE devrait cependant le titulariser ce soir.

Aux côtés de Jaber, Eirik Horneland devrait comme d’habitude compter sur Florian Tardieu. L’ancien Troyen pourrait donc enchaîner une 7ᵉ titularisation en autant de rencontres. Le Norvégien devrait opter pour Nadir El Jamali pour compléter ce trio. Malgré son but exceptionnel face à Reims, Igor Miladinovic devrait débuter sur le banc au profit du jeune joueur formé à l’Étrat. De retour dans le groupe après 3 semaines d’absences, Aïmen Moueffek devra patienter pour retrouver sa place de titulaire.

Nouvelle rotation du trio offensif de l’ASSE

Si les choix sont limités pour l’heure concernant le milieu de terrain, Eirik Horneland a le luxe de pouvoir compter sur un vivier offensif de qualité. Le coach norvégien a six attaquants à disposition et peut se permettre de changer régulièrement son trio d’attaque sans perdre en qualité. Sur le côté droit, Irvin Cardona devrait être préféré à Augustine Boakye. Le Ghanéen réalise un début de saison tonitruant mais reste un joueur qui a vécu une saison 2024-2025 délicate sur le plan physique. Le staff de l’ASSE pourrait économiser le meilleur passeur de Ligue 2 en Picardie pour continuer à le garder en forme.

De l’autre côté, Zuriko Davitashvili devrait récupérer une place de titulaire. L’ailier passé par les Girondins avait manqué le déplacement à Clermont suite à une légère blessure. De retour face à Reims après une semaine adaptée, Eirik Horneland avait décidé de ne pas le titulariser face aux Champenois. En pointe, Lucas Stassin devrait enchaîner une deuxième titularisation de rang. Auteur de trois buts et une passe décisive lors de ses deux dernières sorties avec les Verts, le Belge a lancé sa saison et montre à nouveau l’étendue de son talent. Après avoir inscrit deux buts de renard des surfaces, le nouveau numéro 9 de l’ASSE a aussi montré qu’il pouvait marquer dans n'importe quel registre, avec une superbe frappe de l'extérieur de la surface pour s’offrir un doublé face à Reims.