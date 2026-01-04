Depuis plusieurs semaines, Eirik Horneland doit composer avec de nombreuses absences et ajuster sans cesse son onze de départ. L’entraîneur de l’ASSE espère vite retrouver un effectif plus complet pour relancer la dynamique en championnat. Des propos relayés par Ici Saint-Étienne.

"J’espère qu’on va pouvoir récupérer nos joueurs blessés pour le reste de la saison", confiait Eirik Horneland ce samedi en conférence de presse après le nul au Mans. Une nécessité pour l’ASSE, qui souffre d’un manque de régularité dans la composition de son onze de départ.

"On a recruté sept ou huit joueurs cet été. Et aujourd'hui, six ou sept d’entre eux ne sont pas là. On a débuté la rencontre avec trois joueurs issus de notre centre de formation. (...) Je ne peux pas me satisfaire de ça."

Horneland : "Je vois des joueurs qui travaillent plus dur"

Après le nul concédé pour ouvrir l’année 2026, l’entraîneur norvégien a souligné une implication plus marquée de son équipe. Peut-être le point de départ d’une dynamique positive.

"Je pense que tout le monde est un peu plus engagé aujourd’hui. Les joueurs se sont rendu compte de ce qu’est vraiment la Ligue 2. Sur le dernier mois, je vois des joueurs qui travaillent plus dur, qui s’impliquent davantage au quotidien. Je pense que ça s’est vu face au Mans.

Je pense qu’on a un effectif de qualité pour monter en Ligue 1. Mais comme je l’ai déjà dit plusieurs fois, ce championnat de Ligue 2 est très difficile. Il faut que tous nos joueurs soient présents avec nous. Et ça fait un moment qu’on manque de continuité à ce niveau-là, notamment dans la composition de l’équipe. Donc j’espère qu’on va pouvoir les récupérer rapidement."

Le centre de formation comme une solution?

En attendant, Eirik Horneland s’appuie sur la jeunesse dans son onze de départ. Ce samedi, Nadir El Jamali, Kévin Pédro et Paul Eymard ont été titularisés. Avec une certaine réussite, juge l'entraineur.

"Ce n’était pas un match facile pour eux. Malgré tout, ils ont montré le talent qu’ils ont. J’ai sorti Paul Eymard simplement parce que je voulais replacer Nadir El Jamali au cœur du jeu. Ça me rend fier de les voir aller jouer un match de haut niveau, avec beaucoup de pression, loin de la maison."