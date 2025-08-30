Jeudi midi, Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, a pris la parole en conférence de presse à la veille du déplacement à Grenoble. Le coach vert affiche sa volonté de terminer sur une bonne note avant la première trêve internationale. Extraits.

Des défenseurs à l’aise avec le ballon ? "Pour une équipe comme la nôtre, c’est important d’avoir des joueurs à l’aise avec le ballon. Le rôle des défenseurs centraux, c’est de trouver de bonnes premières passes, que ce soit dans l’axe ou sur les côtés. On leur demande aussi bien de jouer court que de jouer long. Lors de la construction de l’équipe, on voulait des défenseurs capables de relancer proprement. C’était également une attente vis-à-vis de nos latéraux, car toute la ligne défensive a un rôle crucial dans la mise en place de notre jeu.

Sur nos derniers matchs, que ce soit à Laval ou contre Rodez, on a vu que Mickaël Nadé avait une activité intéressante dans ce domaine, avec des passes qui ont permis de trouver rapidement ses partenaires, d’apporter le surnombre et de créer des occasions. Nos trois défenseurs centraux, quels qu’ils soient, sont tous plutôt à l’aise avec le ballon. On les sent gagner en confiance et, plus ils joueront, plus ils seront utiles à l’équipe.

Cela s’explique aussi par le travail quotidien que l’on fait avec le ballon. On veut une équipe qui construise ses attaques depuis l’arrière. On cherche également à amener du surnombre dans le camp adverse afin d’avoir des attaques puissantes et dangereuses. La circulation maîtrisée du ballon est l’un de nos objectifs. C’est un aspect que l’on travaille beaucoup, qui anime toutes nos séances d’entraînement."

Comment jugez-vous l’apport de Chico Lamba ? "La première chose qu’il nous apporte, c’est sa personnalité, sa force et ses qualités en un contre un. C’est un joueur assez à l’aise techniquement, capable de trouver rapidement ses partenaires derrière la première ligne défensive. Il est aussi précieux sur les coups de pied arrêtés défensifs. Mais je pense qu’on n’a pas encore tout vu de lui. Ce n’est que le début. Plus il jouera, plus il s’adaptera au jeu de Saint-Étienne, et meilleur il deviendra.

Notre style de jeu, basé sur la possession, nous expose forcément aux contres en cas de perte de balle. Depuis le début de saison, Mickaël Nadé et Chico Lamba ont eu un rôle déterminant pour contenir ces attaques. En Ligue 2, on affronte beaucoup de joueurs rapides et techniques. Pour l’instant, ils ont fait un bon travail, même si contre Laval on aurait pu mieux gérer. Mais dans l’ensemble, c’est satisfaisant."