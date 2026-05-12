François Hollande a accordé une interview au Parisien à la veille du play-off Red Star - Rodez. L'ancien Président de la République, supporter des Audoniens depuis l'adolescence, avoue un dilemme inattendu : si le Red Star affronte l'ASSE vendredi, il ne sait pas pour qui il va voter.

François Hollande : "J'allais à mobylette au stade Bauer"

L'histoire d'amour entre François Hollande et le Red Star remonte au début des années 1970. Le jeune François habite Neuilly-sur-Seine, enfourche sa mobylette Peugeot 102, passe par les quais de Seine et met vingt à vingt-cinq minutes pour rejoindre le stade Bauer. Une dizaine de matchs par saison, des copains dans les tribunes, et un club qui le fascine par son histoire, son ancrage populaire à Saint-Ouen. "De par sa longue histoire, son implantation à Saint-Ouen, dans un département populaire, et son nom même, j'étais attiré par ce club de caractère."

Une passion qui ne l'a jamais vraiment quitté, même à l'Élysée. En février 2015, chef de l'État, il avait demandé au protocole de la présidence d'accélérer un repas entre ténors de la majorité pour filer au stade Jean-Bouin assister au 8e de finale de Coupe de France entre le Red Star et... l'ASSE. "Cela n'a pas permis au Red Star de gagner la Coupe de France, mais c'était un bon moment." Les Verts l'avaient emporté 2-1. Hollande avait perdu ce soir-là, mais gardé le souvenir.

Le dilemme d'un ancien président entre le Red Star et l'ASSE

Ce mardi soir au stade Bauer, François Hollande ne sera pas dans les tribunes. Mais il suivra la rencontre. Et si le Red Star l'emporte face à Rodez, il se retrouvera vendredi soir dans une situation inédite : son club de cœur face à un autre mythe du football français : l'ASSE. "Je dois quand même avouer que je serai face à un dilemme en cas de match entre deux mythes, le Red Star et l'ASSE."

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Ce qui rend la déclaration amusante, c'est la phrase qui suit. L'ancien Président se lâche et donne son avis sur la situation de l'ASSE : "Saint-Étienne n'a rien à faire en Ligue 2." Un constat partagé bien au-delà des frontières du Forez. Même un ancien président le reconnait.

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Un club populaire qui dépasse ses frontières

Hollande résume aussi parfaitement ce qui fait l'aura du Red Star au-delà de la Seine-Saint-Denis : "Le Red Star est un club populaire et jouit d'une certaine sympathie, pas uniquement en Seine-Saint-Denis." Une remarque qui vaut aussi pour l'ASSE. Deux clubs populaires, deux histoires, deux identités fortes. Vendredi soir à Geoffroy-Guichard, si le Red Star est bien là, ce sera un choc entre deux belles histoires du football français. Pas seulement un play-off de Ligue 2.

Et François Hollande devra choisir son camp. Ou pas.

Source : Le Parisien