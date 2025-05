Le mercato n’est pas encore officiellement ouvert mais l’ASSE s’active déjà sur plusieurs dossiers. Un milieu de terrain déjà pisté l’hiver dernier serait de nouveau dans le viseur.

L’entrejeu sera l’un des secteurs qui nécessitera des ajustements durant les prochaines semaines. Retour d’Ekwah à Sunderland, Mouton bientôt libre, Bouchouari en fin de contrat dans un an et donc potentiellement sur le départ, etc : des places vont devoir être comblées cet été. Si Cheikh Fall voire le jeune Paul Eymard pourraient prétendre à un rôle dans la rotation selon leurs performances, les dirigeants devront aussi recruter au milieu de terrain. La piste d'un milieu, disposant notamment d'un gros volume de jeu, aurait donc été réactivée.

En janvier dernier, les Verts s’étaient penchés sur le cas de Mahmoud Jaber, selon Fabrizio Romano. Le célèbre journaliste italien évoquait même une « offre officielle » transmise au Maccabi Haïfa (voir à la fin de l'article). Mais l'ASSE s'était à l'époque heurtée au refus du club israélien de céder son joueur. Les choses pourraient toutefois ne pas en rester là.

Selon le média israélien Sport1, Saint-Etienne est de nouveau intéressé par Mahmoud Jaber. Le board a observé différents profils au milieu de terrain et celui de l'ancien coéquipier de Pierre Cornud aurait retenu leur attention. Toujours selon la chaîne locale, l'ASSE serait prête à offrir jusqu'à 1.4 M d'euros pour s'attacher les services de l'international israélien de 25 ans. Malgré le fait qu'une certaine concurrence existe sur ce dossier, notamment en MLS et en Russie, les Verts seraient bien placés pour le moment.

Autre point important, Jaber veut quitter le Macccabi Haïfa. Sport1 parle de sources proches du joueur qui "affirment que le milieu de terrain est déterminé à partir à l'étranger". Sa volonté de connaître un nouveau défi pourrait donc jouer en la faveur de l'ASSE, même avec la descente en Ligue 2 qui va poser quelques problèmes d'attractivité tout au long de l'été.

🚨🟢 Excl: St Etienne submit official bid to sign Mahmoud Jaber from Maccabi Haifa, deal on.

25 year old midfielder, high on the club’s list. pic.twitter.com/OxIrGcGe0K

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025