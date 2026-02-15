Gautier Larsonneur (6)

Peu sollicité en première période, il a surtout brillé après la pause lorsque Guingamp a accentué la pression. Sa parade devant Ahilé (87’) puis sa prise aérienne autoritaire dans les dernières minutes ont soulagé son bloc. Il ne peut rien sur la tête de Gomis à bout portant. Présent dans les moments chauds, il a rassuré son équipe dans une fin de match étouffante.

Julien Le Cardinal (6)

Solide dans les duels, il a contribué à la première mi-temps très maîtrisée défensivement. Il s’est montré attentif dans les centres et les situations aériennes, notamment en fin de rencontre. Même si l’ASSE a beaucoup subi après la pause, il a tenu son rang. Une prestation sérieuse dans un contexte difficile.

Kévin Pedro (6)

Appliqué défensivement, il a bien anticipé certaines transmissions adverses, notamment en première période. Offensivement, il s’est projeté avec justesse, à l’image de son occasion à la 72e minute où il bute sur Ortola. Actif sur son couloir, il a apporté de la profondeur. Une performance complète.

Mickaël Nadé (6)

Costaud dans l’axe, il a participé à la solidité affichée avant la pause. S’il est battu dans les airs sur le but de Gomis, il a globalement contenu les offensives bretonnes. Son engagement et sa présence dans la surface ont été précieux. Il a souvent dégagé sous pression dans le temps fort guingampais.

Ben Old (6)

Discret mais précieux dans l’équilibre, il a tenté d’apporter du liant et s’est illustré par quelques initiatives individuelles, notamment en début de seconde période. Travailleur dans le repli, il a aidé à contenir les vagues adverses. Une prestation propre, au service du collectif.

Abdoulaye Kanté (6)

Positionné au cœur du jeu, il a contribué à sécuriser les transitions et à couper plusieurs lignes de passe. Dans un match où l’ASSE a beaucoup procédé en contre, son activité a été importante. Il a aidé à maintenir la structure lorsque Guingamp poussait. Une prestation cohérente.

Igor Miladinovic (5)

Aligné en meneur, il a alterné le bon et le moins bon. Intéressant dans la conservation et capable de se projeter, il manque toutefois de précision sur sa frappe en fin de première période. Remplacé à l’heure de jeu alors que l’ASSE reculait. Une copie correcte mais sans réel impact décisif.

Augustine Boakye (6)

Actif dans les transitions, il est à l’origine de l’action du deuxième but en lançant Cardona. Son volume et sa capacité à se projeter ont pesé sur la défense bretonne. Même s’il a parfois manqué de justesse, il a offert des solutions constantes. Une prestation dynamique.

Lucas Stassin (5)

Très actif en première période, il provoque le penalty et trouve le poteau à la 20e minute. Présent dans le harcèlement et les appels, il a pesé sur la défense adverse. Plus discret après la pause, il a beaucoup couru avant d’être remplacé. Un match généreux mais sans but.

⭐ Zuriko Davitashvili (7)

Homme du match. Il ouvre le score sur penalty avant de doubler la mise de la tête sur un centre parfait de Cardona. Tranchant dans les transitions, il a fait très mal à la défense guingampaise en première période. Son efficacité a permis à l’ASSE de prendre le large avant de gérer. Décisif et clinique.

Irvin Cardona (7)

Intenable dans son couloir droit. Passeur décisif sur le deuxième but, il est aussi à l’origine de plusieurs situations dangereuses, dont le poteau de Stassin. Sa vitesse en contre a constamment mis Guingamp en difficulté. Même en seconde période, il a aidé défensivement. Un match plein.

👔 Philippe Montanier (7)

Son plan de jeu a parfaitement fonctionné en première période : bloc solide, transitions rapides et efficacité maximale. L’ASSE a su punir Guingamp en contre et gérer son avance. Si la seconde période a été plus compliquée, son équipe a fait preuve de résilience. Deuxième victoire consécutive et podium à la clé : mission accomplie.