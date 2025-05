Selon un classement réalisé par L’Équipe, Geoffroy-Guichard figure parmi les trois meilleures enceintes de Ligue 1. Avec un score de 74 points, le Chaudron devance des stades modernes comme Lille ou Nice et s’installe sur la troisième marche du podium, juste derrière le Vélodrome (76 pts) et le Parc des Princes (75 pts).

Pour établir ce palmarès, huit journalistes du quotidien sportif, indépendants des clubs, ont visité tous les stades de l’élite française et les ont notés selon neuf critères allant de l’ambiance à l'accessibilité, en passant par la restauration, l’écologie ou encore l’innovation. Seul critère à coefficient double : l’ambiance et la ferveur, véritable marque de fabrique du Chaudron.

Et à ce jeu, Geoffroy-Guichard récolte 18/20, un score exceptionnel qui reflète la puissance sonore des kops stéphanois, l’intensité des chants des Magic Fans et Green Angels, mais aussi la passion intacte d’un public fidèle, même en période de disette.

Un stade à l’anglaise, modernisé mais authentique

Geoffroy-Guichard séduit aussi par sa configuration à l’anglaise, avec des tribunes proches du terrain et une excellente visibilité (7/10). Rénové pour l’Euro 2016, le stade a su conserver son identité tout en améliorant le confort et l’accueil du public. L’acier nervuré qui relie les tribunes, les nouveaux quarts de virage, et les efforts en matière de développement durable en font une enceinte aussi moderne que respectueuse de son ADN.

L'ASSE, un exemple en matière d’accessibilité et d’écologie

Autre point fort : l’accessibilité, avec une note de 8/10. Le stade est desservi efficacement par les tramways stéphanois, à moins de 20 minutes du centre-ville. De nombreux parkings sont également à disposition, et beaucoup de fans s’y rendent à pied, renforçant le lien entre la ville et son club.

Sur le plan environnemental, le Chaudron brille aussi : panneaux solaires, récupération des eaux de pluie, circuits courts pour la restauration, et abandon du groupe électrogène au profit du réseau public. Une modernité sobre, mais efficace.

Geoffroy-Guichard, une expérience unique

Avec un total de 74 points, Geoffroy-Guichard confirme sa réputation : celle d’un stade mythique, vivant, populaire et respecté dans toute la France. S’il n’est peut-être pas le plus luxueux, il est l’un des plus authentiques et vibrants, une enceinte qu’il faut avoir visitée au moins une fois dans sa vie.