La LFP a désigné l’arbitre pour le choc de la 34e et dernière journée de Ligue 1 entre l’ASSE et le Toulouse FC. C’est Thomas Léonard, 43 ans, qui officiera samedi soir à Geoffroy-Guichard pour ce duel décisif dans la course au maintien.

Ce n’est pas la première fois que Thomas Léonard croisera la route des Verts cette saison. Le natif de Metz était déjà au sifflet lors de la déroute historique à Nice (8-0), mais aussi au match aller à Toulouse, où les Stéphanois s’étaient inclinés 2-1 dans les dernières minutes. Plus encourageant pour les supporters foréziens : il avait également arbitré la "finale" de la saison passée contre Rodez, conclue par une victoire 2-0 et un ticket arraché pour les barrages contre Metz.

Du côté du TFC, Léonard est un habitué. Il a dirigé trois rencontres des Violets cette saison, dont deux sans défaite : une victoire contre l’ASSE (2-1) et deux nuls contre Nice et Lorient. Mais sur les saisons précédentes, les bilans étaient bien moins flatteurs pour les Toulousains.

Un arbitre expérimenté pour ASSE - TFC

Cette saison, Thomas Léonard a dirigé 22 matchs de Ligue 1, distribuant 71 cartons jaunes, 2 rouges et sifflant 5 penalties. Un ratio plutôt classique, mais qui confirme son profil d’arbitre rigoureux, parfois strict, mais rarement dans l’excès.

Il sera assisté samedi de Gwenaël Pasqualotti et Laurent Coniglio sur les lignes, avec Olivier Thual en quatrième arbitre. À la vidéo, le duo sera composé de Hamid Guenaoui et Stéphane Bré, deux hommes expérimentés dans l’exercice.

Un Chaudron incandescent pour juger ses décisions

Dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés, où l’ASSE jouera son avenir en Ligue 1, les décisions de Léonard seront scrutées de près. Le contexte promet une pression maximale pour l’ensemble du corps arbitral, dans un match où chaque coup de sifflet pourrait peser très lourd.

Saint-Étienne n’a plus le choix : il faudra battre Toulouse, espérer un faux pas du Havre.