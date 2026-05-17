Si la fin de saison n’a pas encore totalement sonné du côté de l’AS Saint-Étienne, la fin de championnat rime aussi avec récompenses. Après Zuriko Davitashvili, c’est désormais au tour de Geoffroy-Guichard d’être mis à l’honneur.

Comme chaque année, les observateurs des différents championnats ont porté une attention particulière à l’état des pelouses. Et à ce petit jeu-là, Geoffroy-Guichard et son équipe de jardiniers réalisent une saison plus qu’honorable avec une superbe troisième place. La pelouse du Stade Geoffroy-Guichard obtient la note de 18,44/20. Ce qui la place devant Annecy et Reims, respectivement 4e et 5e.

Les lauréats de cette édition sont les promus de National. À la deuxième place, on retrouve l’US Boulogne avec une note de 18,49/20. Joli pour le modeste mais charmant Stade de la Libération. Tandis que le grand vainqueur de ce championnat des pelouses est l’AS Nancy Lorraine avec son mythique Stade Marcel-Picot. Les lorrains décrochent une impressionnante note de 19,11/20.

Un maintien pour ces deux équipes qui vient également récompenser le travail de ces hommes et femmes de l’ombre. Eux, qui œuvrant quotidiennement pour offrir aux joueurs un environnement propice aux belles performances sportives.

A Saint-Étienne le mérite revient à Maxime Bazin et ses équipes.

Comment Geoffroy-Guichard a-t-il été évalué ?

Le classement des pelouses de Ligue 1 et Ligue 2 est établi par la LFP grâce à un système de notation effectué après chaque rencontre. Plusieurs acteurs du match participent à cette évaluation : les arbitres, les entraîneurs ainsi que les capitaines des deux équipes.

Les terrains sont jugés selon plusieurs critères techniques comme la qualité du tapis végétal, la trajectoire du ballon, la souplesse du sol, les appuis des joueurs ou encore l’état général de la surface de jeu. Depuis la saison 2025-2026, l’état de la pelouse après l’échauffement est également pris en compte dans la notation.

Toutes ces notes permettent ensuite d’établir le “Championnat des Pelouses”, un classement officiel publié chaque saison par la Ligue de Football Professionnel.

Source : L'Est-Républicain ; Peuple-Verts.fr ; Académie de Billard