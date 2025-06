Reléguée en Ligue 2, l’ASSE devra trancher sur un dossier stratégique cet été : celui de son poste de gardien. Entre stabilité incarnée par Larsonneur, expérience avec Maubleu et piste jeune avec Risser, les Verts doivent choisir leur direction pour la saison 2025-2026.

Malgré une saison cauchemardesque qui s’est soldée par une relégation en Ligue 2, Gautier Larsonneur a confirmé qu’il souhaitait poursuivre l’aventure avec l’AS Saint-Étienne. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le portier de 28 ans n’a pas hésité à afficher son attachement au club à l’issue de la dernière journée.

Un signal fort envoyé à la direction et aux supporters. Car Larsonneur reste un atout majeur dans l’effectif stéphanois lors de la montée en ligue 1. Régulier, décisif et charismatique, il a souvent maintenu les Verts à flot cette saison malgré les turbulences. Ses performances lors de l’exercice 2023-2024, où il figurait parmi les 5 meilleurs gardiens de Ligue 2 selon les trophées UNFP, attestent de son niveau et de sa constance.

Sa présence dans les cages offre une garantie sportive précieuse pour un club en quête de reconstruction. Mais suffit-elle à sécuriser le poste pour autant ?

Gardien ASSE : Maubleu, l’option expérience pour la doublure

Arrivé pour renforcer la profondeur du poste, Brice Maubleu n'a joué qu'une seule rencontre. Si son temps de jeu a été limité, ses prestations lorsqu’il a été sollicité ont été difficiles à analyser. Parmi le top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 2 sur la saison 2023-2024, l’ancien Grenoblois pourrait se rendre utile dans les moments-clés.

Encore sous contrat pour un an, Maubleu pourrait endosser à nouveau le rôle de doublure. Un choix logique, tant pour sa connaissance du championnat que pour sa fiabilité. L’idée d’un tandem expérimenté Larsonneur – Maubleu aurait de quoi séduire sur le papier. Mais dans un contexte de relégation, la tentation de préparer l’avenir est grande.

Et c’est là que le dossier Robin Risser entre en jeu.

Mercato : la rumeur Robin Risser anime le débat

Annoncé dans le viseur de l’ASSE, Robin Risser incarne une autre approche. Le jeune gardien de 20 ans, formé à Strasbourg, est considéré comme un potentiel titulaire en devenir. Sa progression attire l’attention de plusieurs clubs, dont Nice, ce qui pourrait compliquer la tâche des dirigeants stéphanois.

Le profil de Risser coche plusieurs cases : jeune, ambitieux, avec une belle marge de progression et déjà une expérience en ligue 2 par l'intermédiaire de prêts. Un pari d’avenir, qui pourrait pousser le club à le recruter pour le faire monter en puissance derrière Larsonneur… voire le concurrencer dès cette saison.

Mais cette stratégie comporte aussi ses risques. Quel message enverrait l’ASSE à Larsonneur en recrutant un concurrent direct dès cet été ? Et quel impact sur le vestiaire et la dynamique du groupe ?

Gardien ASSE : entre stabilité et vision long terme

C’est toute la complexité de ce mercato estival à l’AS Saint-Étienne. Le club doit trouver l’équilibre entre continuité et préparation de l’avenir. S’appuyer sur un duo expérimenté Larsonneur – Maubleu offrirait de la sérénité dans les cages, un luxe non négligeable en Ligue 2. Mais cela repousserait d’un an la transition vers une solution plus jeune.

En revanche, intégrer dès maintenant un profil comme Robin Risser permettrait de préparer la succession de Larsonneur, dont l’avenir au-delà de 2026 est incertain, surtout si l’ASSE reste en Ligue 2. Encore faut-il convaincre le joueur, Strasbourg… et faire face à la concurrence.

Le poste de gardien, souvent négligé, est pourtant l’un des leviers les plus importants dans une opération remontée. À l’ASSE de faire le bon choix.