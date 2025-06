Si Kilmer Sports n'a pas tout réussi depuis son arrivée, le transfert d'Igor Miladinovic résonne comme l'un des plus gros flops du dernier mercato estival. Après une saison d'adaptation, peut-on espérer enfin voir le jeune serbe sous le maillot de l'ASSE ?

Le 9 aout 2024, à la surprise générale, Igor Miladinovic s'engage avec l'ASSE jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire. Il débarque en provenance du club serbe du FK Čukarički. Inconnu du grand public, il ne cache pas sa joie : "Je suis vraiment très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne, un grand club, historique, connu au-delà des frontières. C'est une grande étape dans ma jeune carrière et je suis très motivé à l'idée de relever ce défi. J'ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau stade et ses supporters incroyables."

Une curiosité à l'ASSE

Sa signature a piqué la curiosité des supporters. Data Scout, compte X spécialisé en scouting, dressait alors un portrait qui laissait espérer : " Igor Miladinovic, la dynamite des Balkans. Avec 12 buts et 4 passes décisives, le petit milieu offensif a été étincelant cette saison avec son club de Čukarički en Serbie ! Formé à Čukarički, il est dans l'équipe première depuis 2021 et s'est véritablement imposé cette saison en tant que titulaire. Miladinovic est un milieu offensif au petit gabarit qui évolue en 10, souvent en 4-2-3-1. Également capable de jouer en second attaquant ou en milieu gauche dans un 4-3-3.

Miladinovic est un joueur constamment en mouvement, très vertical et porté vers l'avant. Il cherche fréquemment à s'infiltrer entre les lignes défensives et il a un style très explosif, en atteste ses percentiles dans les domaines de dribbles et courses à haute intensité. Il a montré un grand sang-froid devant le but cette saison, avec ses 11 buts en championnat pour 7.68 xG. "

Sur cette vidéo compilant les derniers buts de Miladinovic, il y en a quelques-uns qui sortent du lot et prouve le talent du garçon. Des dribbles explosifs, une rapidité d'exécution parfois hallucinante et du sang-froid à la finition.pic.twitter.com/XTrJjA1V3r — Data'Scout (@datascout_) August 3, 2024

ODO prônait la patience

Olivier Dall'Oglio, connaisseur de la Ligue 1 et entraîneur de l'ASSE à sa signature, ne s'y trompe pas. Il faudra du temps pour le jeune Igor (21 ans) : "Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l'accompagner."

Quelques semaines plus tard, il appuie et confirme : "Il n'est pas prêt physiquement par rapport à sa préparation. Ça a été aussi un petit peu mouvementé, assez rapide pour lui. Donc là, ça prendra beaucoup plus de temps. Il faut que nous le fassions travailler, notamment physiquement, pour que petit à petit, il puisse vraiment intégrer le groupe. Je pense que c'est un garçon qui va pouvoir nous aider, mais il faudra du temps. Il faudra vraiment plus de temps."

Horneland capable d'utiliser Miladinovic à l'ASSE ?

Questionné en janvier, Eirik Horneland, successeur d'Olivier Dall'Oglio, jouait au funambule en conférence de presse lorsqu'il s'agit d'évoquer Igor Miladinovic. En effet, le norvégien, recruté pour faire progresser les jeunes, n'a pas plus accordé de temps de jeu que son prédécesseur :

"Je trouve que c’est un très bon joueur. Il faut lui donner confiance car il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu lors de la première partie de saison. Ce qui compte, c'est de trouver la meilleure position et lui donner de la confiance, le mettre à l’aise avec ses qualités, il faut trouver la bonne position pour lui pour qu’il performe. Il est vraiment doué dans le dernier tiers du terrain, il est créatif et peut marquer et faire des passes décisives. Il faut qu’il construise sa confiance pour intégrer l’équipe.

Sa position préférentielle ? Je la cherche encore, je pense que c'est en tant que numéro 10, mais malheureusement pour lui nous ne jouons pas avec un numéro 10. On n’est pas tout à fait dans les meilleures conditions pour lui mais il peut aussi jouer sur son mauvais pied (pied gauche). On cherche réellement où il peut apporter le maximum à l’équipe, c’est vraiment l’essentiel de trouver ça pour qu’il apporte un maximum à l’équipe."

Une première saison blanche à l'AS Saint-Etienne

Avec plusieurs mois de recul, force est de constater qu'Igor Miladinovic n'aura effectué que 3 apparitions sous le maillot Vert. Les dirigeants de l'ASSE avaient tenté un paris pour un joueur aux statistiques flatteuses. Un joueur accessible puisqu'il arrivait à six mois de la fin de son contrat. L'AS Saint-Etienne avait tout de même dû débourser environ 3 M€ pour s'attacher les services d'Igor Miladinovic. En manque de temps de jeu, un prêt en MLS a été proposé au joueur ces derniers mois. Celui-ci avait préféré refuser en espérant s'imposer à l'ASSE.

En l'occurrence, le jeune serbe aura plus joué avec l'équipe réserve qu'en Ligue 1. Encore frêle, il a montré ses limites physiques en N3. De quoi se poser des question pour le plus haut niveau. Toutefois, il a montré des signes de progrès et continue de s'adapter à son nouvel environnement. De quoi espérer ?

Miladinovic, une recrue pour l'ASSE ?

Après une première saison d'adaptation, Igor Miladinovic pourra-t-il s'imposer en Vert ? Difficile de se prononcer à l'instant T. Avec la relégation de l'ASSE en Ligue 2, le niveau pourrait être plus abordable. Le serbe saura-t-il tirer son épingle du jeu dans ce nouveau contexte ? Ceci reste à prouver. Eirik Horneland a déjà pu observer le joueur depuis décembre dernier. Son avenir n'est pas tranché et il devrait participer à la préparation estivale de l'ASSE. Il jouera gros cet été et devra rapidement convaincre. Sans quoi, un prêt reviendra rapidement sur la table pour Igor Miladinovic.