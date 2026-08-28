La réserve de l'AS Saint-Étienne lance sa saison de National 2 ce vendredi 28 août 2026, avec un déplacement en Corse face au Gallia Club Lucciana. Bonne nouvelle pour les supporters stéphanois : la rencontre est à suivre en direct sur YouTube.

Le Coup d'envoi de la rencontre est fixé à 17h au stade Charles-Galletti, pour cette première journée de la poule G. Le match est diffusé en direct sur la chaine YouTube de la ligue corse.

Où voir Gallia Lucciana – ASSE 2 en direct ?

La chaîne YouTube de la Ligue Corse de Football assure la diffusion intégrale de la rencontre. Le match est disponible gratuitement en streaming, directement accessible via ce lien.

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Une diffusion bienvenue pour les Verts basés loin de la Corse, qui pourront ainsi suivre les débuts de la nouvelle saison de la réserve stéphanoise sans se déplacer.

Un premier test pour la réserve de Sylvain Gibert

Emmenée par Sylvain Gibert depuis le printemps 2025, la réserve de l'ASSE entame cette saison de National 2 avec un effectif partiellement renouvelé après plusieurs départs en prêt (Axel Dodote à Pau, Sahraoui à Aubagne) compensés par les arrivées de Mahamadou Mourtada Gueye et Elyes Dhaoui. Versés dans la poule G aux côtés des réserves de l'Olympique de Marseille et de Montpellier, les jeunes Verts visent le maintien tout en poursuivant leur mission de développement des joueurs formés au club.