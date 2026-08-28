Ibrahim Sissoko va connaître un nouveau tournant dans sa carrière. L’ancien attaquant de l’ASSE sort d’une saison compliquée en Allemagne, loin du temps de jeu espéré. À 30 ans, le Malien va désormais tenter de retrouver des couleurs après une expérience qui ne lui aura pas permis de s’exprimer pleinement.

Ibrahim Sissoko avait quitté l’AS Saint-Étienne à l’été 2025 pour rejoindre Bochum. Une nouvelle aventure en Allemagne qui devait lui permettre de franchir un cap après deux saisons dans le Forez. Mais son passage en deuxième division allemande ne s’est pas déroulé comme prévu.

La saison dernière, l’attaquant n’a quasiment pas eu l’occasion de se montrer. Il n’a participé qu’à six rencontres avec les Bleus et Blancs, pour un seul but inscrit. Bochum a finalement terminé à la neuvième place du championnat.

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Ibrahim Sissoko quitte Bochum

Après cette saison difficile, Ibrahim Sissoko devait donc se trouver un nouveau point de chute durant ce mercato estival. C’est désormais chose faite. L’ancien Stéphanois va poursuivre sa carrière en Turquie.

Le Malien s’est engagé avec Muğlaspor, club évoluant en deuxième division turque. Un nouveau championnat et surtout une nouvelle opportunité pour le joueur, qui cherchera à retrouver un rôle plus important dans une équipe.

Ce changement doit lui permettre de retrouver du rythme et de l’efficacité devant le but. Son expérience pourrait également être précieuse pour sa nouvelle formation. Après une saison durant laquelle son temps de jeu a été très limité, Sissoko dispose désormais d’une occasion de relancer sa carrière.

L’ancien attaquant de l’ASSE avait marqué les esprits

Avant de connaître cette période plus délicate en Allemagne, Ibrahim Sissoko avait vécu une expérience plutôt réussie avec l’ASSE. Arrivé dans le Forez en provenance de Sochaux en 2023, il avait rapidement trouvé sa place dans le secteur offensif stéphanois.

Avec les Verts, l’attaquant a disputé 53 rencontres entre 2023 et 2025, avec 15 buts inscrits selon les éléments communiqués. Il avait notamment participé à la remontée de l’ASSE en Ligue 1 au terme de la saison 2023-2024.

Son parcours l’avait auparavant conduit à Béziers, Lorient, Niort puis Sochaux. C’est notamment en Ligue 2 qu’il avait construit une partie de sa réputation de buteur avant de découvrir l’ASSE.

Son aventure stéphanoise avait donc constitué une nouvelle étape importante dans sa carrière. Après son départ pour Bochum, le joueur n’a toutefois pas réussi à confirmer en Allemagne.