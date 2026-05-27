L’OGC Nice ne décolère pas après la décision de la Commission Supérieure d’Appel de la FFF. Le club azuréen juge la sanction disproportionnée après les incidents survenus face au FC Metz en ligue 1, le 17 mai dernier dans un communiqué sur son site officiel.

L’OGC Nice a décidé de contre-attaquer. Dans un communiqué publié ce mercredi, le club niçois a vivement réagi à la décision rendue par la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération Française de Football concernant les incidents intervenus lors de la rencontre face au FC Metz, disputée le 17 mai 2026 à l’Allianz Riviera.

Dans un premier temps, la Commission de Discipline de la LFP avait infligé deux matchs à huis clos total, accompagnés d’un troisième match avec sursis. Après appel du club, la sanction a finalement été modifiée. La FFF a confirmé deux matchs fermes à huis clos total, mais a ajouté un retrait d’un point avec sursis pour la saison 2026/2027.

Une décision que le Gym considère comme totalement excessive.

L’OGC Nice dénonce une sanction “hérétique”

Dans son communiqué, l’OGC Nice estime que cette décision “ressemble à une hérésie” au regard des efforts entrepris par le club pour gérer les incidents. Les dirigeants niçois rappellent notamment leur coopération avec les autorités compétentes ainsi que la bonne gestion de la situation, saluée selon eux par les délégués de la LFP présents lors de la rencontre.

Le point le plus sensible concerne surtout l’impact sportif immédiat. Nice pourrait devoir disputer un barrage décisif pour son avenir sportif dans une Allianz Riviera vide. Une perspective jugée extrêmement pénalisante par le club.

Le Gym insiste également sur la dimension émotionnelle d’une telle décision. Priver les supporters d’un rendez-vous aussi capital apparaît comme une double peine pour un club qui assure pourtant avoir multiplié les efforts de prévention ces dernières saisons.

Le point de retrait avec sursis inquiète déjà Nice

Autre élément qui crispe les dirigeants niçois : le retrait d’un point avec sursis pour la saison prochaine. Le club estime cette menace quasiment impossible à éviter dans le contexte actuel du football français.

L’OGC Nice souligne notamment la difficulté persistante à empêcher totalement l’introduction d’engins pyrotechniques dans les stades. Une problématique qui touche aujourd’hui de nombreux clubs professionnels.

Le communiqué rappelle même que la FFF elle-même a été confrontée à cette réalité lors de l’organisation de la dernière finale de Coupe de France. Pour Nice, un simple usage de fumigènes pourrait désormais suffire à faire tomber automatiquement ce sursis.

Autrement dit, le club considère cette sanction comme pratiquement acquise avant même le début du prochain exercice.

Ligue 1 : l’OGC Nice va saisir le CNOSF

Face à cette situation, l’OGC Nice a décidé de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français afin de demander une procédure de conciliation.

Le club azuréen ne compte pas s’arrêter là. Dans son communiqué, il précise également qu’un recours devant le Tribunal Administratif reste envisagé si cette première démarche échoue.

Une nouvelle bataille juridique s’annonce donc entre le Gym et les instances du football français.

Pendant ce temps, l’OGC Nice affirme vouloir poursuivre son travail de prévention et de responsabilisation auprès de ses supporters, tout en défendant fermement ses intérêts sportifs.