La course à la montée s’intensifie en Ligue 2 et, derrière l’ASSE et Troyes, la pression commence à monter. Avant la réception de Rodez ce week-end, l’entraîneur du Stade de Reims Karel Geraerts l’a reconnu : son équipe doit absolument retrouver le chemin de la victoire pour rester au contact du duo de tête. Avec cinq matchs nuls consécutifs, les Champenois voient l’AS Saint-Étienne prendre de l’avance dans la course à la montée directe.

Face à Dunkerque lors de la dernière journée, Reims a encore laissé filer des points malgré une égalisation dans les dernières secondes. Une frustration assumée par Karel Geraerts. Le technicien belge refuse pourtant de sombrer dans le pessimisme et estime que son équipe reste proche de retrouver le chemin de la victoire.

« Je sais que beaucoup de gens regardent les chiffres. Moi, comme entraîneur, je vois aussi d’autres choses. Nous sommes une équipe très difficile à battre. Si les joueurs continuent à donner cette agressivité et cette mentalité, les matchs nuls vont se transformer en victoires. » Mais dans un sprint final qui ne compte plus que huit journées, le constat est forcément implacable : les nuls ne suffisent plus pour suivre le rythme de l’ASSE.

L’ASSE impose son rythme dans la course à la montée

Pendant que Reims multiplie les matchs nuls, les Stéphanois avancent à pleine vitesse. Les Verts restent sur cinq victoires consécutives, une série qui leur permet de consolider leur deuxième place derrière Troyes. Dans ce contexte, Geraerts sait que son équipe n’a plus le droit de laisser filer trop de points. « Il reste huit matchs. On ne peut plus passer à côté beaucoup de fois. Il n’y a qu’un médicament : une victoire. » Un message clair avant la réception de Rodez.

Rodez, l’adversaire qui peut relancer… ou plomber Reims

Le timing n’est pourtant pas idéal pour les Rémois. Rodez arrive dans une très bonne dynamique et reste l’une des équipes les plus en forme du moment. Karel Geraerts s’en méfie ouvertement. « Rodez est une équipe dynamique qui est en pleine forme. Je respecte beaucoup le travail qu’ils font. » Une victoire rémoise permettrait de rester dans le bon wagon derrière Troyes et l’ASSE. Une contre-performance, en revanche, pourrait creuser l’écart avec les Verts.

Un vestiaire qui refuse d’abandonner

Dans le groupe rémois, le discours reste toutefois combatif. Le défenseur Samuel Kotto insiste sur la force mentale du collectif malgré la période actuelle. « On sait qu’on traverse une période difficile, mais on continue d’y croire. Il reste huit journées et elles sont longues. » Le joueur rémois insiste également sur l’importance de retrouver rapidement le goût du succès. « Il faut une victoire pour rester dans le wagon. On ne doit pas le louper. »

Dans le sprint final, chaque résultat va évidemment peser lourd. Si l’ASSE continue sur sa lancée, les poursuivants n’auront plus beaucoup de marge. Pour Reims, la réception de Rodez ressemble déjà à un tournant. Une victoire permettrait de rester au contact des Stéphanois. Un nouveau faux pas pourrait en revanche laisser filer un peu plus les hommes de Philippe Montanier vers la montée.