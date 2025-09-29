Les anciens Verts se sont encore distingués ce week-end sur les pelouses du monde entier. Buteurs, passeurs ou joueurs avertis, voici le bilan complet des faits marquants pour les ex-Stéphanois.

En Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang a une nouvelle fois répondu présent. Entré en jeu à la 58e minute, l’attaquant gabonais a inscrit le but de la victoire pour l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Une réalisation qui confirme son rôle décisif au sein de l’attaque phocéenne.

Aux Pays-Bas, Ricky van Wolfswinkel a également fait trembler les filets. L’expérimenté buteur du FC Twente a ouvert le score face à Sittard à la 38e minute, contribuant au succès des siens (3-2).

En Arabie Saoudite, Valentin Vada s’est illustré malgré la défaite de Damac face à Al-Ettifaq (1-3). Le milieu offensif argentin a égalisé pour son équipe d’une frappe bien placée, prouvant qu’il restait un élément incontournable.

Les anciens Verts décisifs !

Ce week-end aura également mis en valeur deux anciens défenseurs Verts. En Grèce, Panagiotis Retsos a marqué de la tête pour l’Olympiakos lors d’un match spectaculaire remporté face à Levadiakos (3-2). Sa solidité défensive et son apport offensif confirment son retour au premier plan.

De son côté, Saidy Janko a ouvert le score pour les Young Boys de Berne face au Panathinaïkos en Ligue Europa. Malheureusement pour lui, son but n’a pas suffi et les Suisses se sont lourdement inclinés (1-4).

Toujours au Moyen-Orient, Oussama Tannane a encore brillé avec Umm Salal malgré la défaite face à Al-Wakra (2-3). Fidèle à son style créatif, le meneur de jeu marocain a offert une passe décisive sur le premier but de son équipe.

Saint-Maximin averti, Mayilla passeur, Fomba et Monconduit en valeur

Au Mexique, Allan Saint-Maximin a participé à la victoire du Club América face à l’Atlético San Luis (1-0). L'ancien Vert, entré à l’heure de jeu, il a écopé d’un avertissement à la 82e minute, confirmant son engagement habituel.

En France, au niveau du National 2, Enzo Mayilla a permis à Aubagne de prendre l’avantage face à Fleury (2-0) en délivrant une passe décisive avant de céder sa place en fin de rencontre.

En Suisse, Lamine Fomba a aussi brillé en offrant une passe décisive dans le large succès du Servette contre Winterthur (4-0). Une performance encourageante pour l’ancien milieu stéphanois.

Enfin, en Ligue 2, Thomas Monconduit a sauvé l’honneur d’Amiens, lourdement battu à Dunkerque (6-2). Son centre millimétré a permis aux Picards de réduire l’écart en seconde période.