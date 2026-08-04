Le feuilleton de la tribune Nord du stade Bonal continue. Sochaux doit se présenter ce mardi devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour contester la fermeture complète de ce secteur. Décidée à quelques jours de la réception de l'AS Saint-Étienne, samedi 8 août, en ouverture de la Ligue 2.

Après avoir officialisé son recours le 30 juillet, le FC Sochaux-Montbéliard joue gros cette semaine. Une décision favorable permettrait aux Doubistes de retrouver l'intégralité de leur ferveur populaire. Important pour ce premier rendez-vous de la saison face aux Verts.

Une sanction que Sochaux juge disproportionnée

Fin juillet, la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la fermeture totale de la tribune Nord du stade Bonal pour le match FCSM-ASSE. Une sanction qui trouve son origine dans des incidents survenus lors d'un déplacement, et non à domicile.

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Le FCSM rappelle également qu'un sursis avait déjà été révoqué après la réception du FC Fleury, avant que la sanction ne soit aggravée. Initialement limitée à un secteur, elle concerne désormais l'intégralité de la tribune. Le club dénonce en outre un calendrier de notification tardif. La Commission ayant disposé de près de trois mois pour statuer avant de communiquer sa décision à l'approche du coup d'envoi du championnat.

Un recours porté devant le CNOSF avant la réception de l'ASSE

Face à cette décision, la direction sochalienne a mandaté un avocat. Objectif : saisir le CNOSF, l'instance chargée de la conciliation dans le sport français. Selon L'Équipe, le club sera entendu ce mardi, à quatre jours seulement du déplacement des Verts à Bonal.

En effet l'enjeu est de taille pour Sochaux, qui revendique déjà plus de 9 000 abonnés pour cette saison de retour en Ligue 2. La billetterie du match contre l'ASSE affiche par ailleurs un fort engouement. Une tribune Nord fermée priverait le club d'une partie de son public le plus fervent pour ce premier rendez-vous à domicile.

Quelles conséquences pour le déplacement des supporters stéphanois ?

Pour les Verts, cette affaire ne change rien à l'organisation de leur premier déplacement de la saison. Il reste prévu samedi 8 août à 20h45 au stade Bonal. Elle influe en revanche sur l'ambiance qui entourera la rencontre. Une tribune Nord fermée réduirait mécaniquement l'ambiance promise par les supporters doubistes pour cette réception.

La décision du CNOSF pourrait intervenir avant le week-end. Elle sera donc scrutée avec attention à Saint-Étienne comme à Sochaux, avant le coup d'envoi de la saison 2026-2027 de Ligue 2 BKT.