Opposée au Hambourg SV pour son troisième match de poule au tournoi de Ploufragan, l’ASSE a validé son ticket pour la finale. Le tout au terme d’un match intense conclu aux tirs au but. Les Verts avaient désormais rendez-vous avec le Stade Rennais, aujourd'hui à 15h30.

Après une victoire convaincante contre Caen (2-0) et un match nul contre le PSG (1-1, défaite aux TAB), les joueurs de Sylvain Gibert devaient arracher leur qualification contre le Hambourg SV, solide leader du groupe avec deux succès face aux mêmes adversaires. Une mission compliquée attendait les Stéphanois, qui devaient impérativement s’imposer pour rêver de finale.

Face à une formation allemande disciplinée, l'ASSE a livré une solide prestation. Les jeunes Verts ont notamment pu compter sur un doublé de Ayman Aiki. Mais Hambourg est revenu à hauteur, portant le score à 2-2 à la fin du temps réglementaire. Tout s'est donc joué lors d'une séance de tirs au but sous tension, qui a vu l'ASSE validé sa place en finale grâce à un arrêt de Colombet.

Une finale ASSE - Stade Rennais

XI de départ : Touré - Achour, Dodote, Bamba Kane (joueur à l'essai), Makhloufi - Depalle, J. Mouton, C. Fall - Agesilas, Cheikh, Aiki.

La partie (2x30 min) démarre fort avec plusieurs occasions dès les premiers instants. Ayman Aiki s'illustre par exemple via une belle frappe du gauche, repoussée par le portier rennais. Mais c'est le SRFC qui va ouvrir le score. Malgré une domination stéphanoise, les Bretons profitent d'un penalty pour prendre l'avantage (0-1, but de Do Marcolino).

L'ASSE ne se décourage pas et garde la maîtrise du ballon jusqu'à la pause. Avec un Meïvyn Agesilas très remuant sur son aile droite, les Verts se procurent quelques situations, sans parvenir à recoller au score.

Au retour des vestiaires, les débats s'équilibrent. Rennes n'est d'ailleurs pas loin de faire le break par l'intermédiaire de Lucas Rosier, qui voit sa tentative détournée par Issiaka Touré (37ème). Quelques instants plus tard, Jules Mouton est proche de tromper son propre portier sur un centre de ce même Rosier.

La réaction stéphanoise ne se fait pas attendre. Aiki déborde sur son côté gauche et trouve Cheikh Fall, dont la tête fuit de peu le cadre. Les Verts continuent de pousser et imposent un pressing haut en cette fin de match. Malgré plusieurs changements, de bonnes intentions évidentes et une belle occasion de Ben Tiba dans le temps additionnel, Rennes ne cède pas et remporte le Tournoi Européen U21 de Ploufragan (0-1).

