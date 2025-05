Dans le dernier épisode de Kampo animé par Smail Bouabdellah, Youssouf Fofana, ancien joueur de Strasbourg et de Monaco, s'exprime sur différents sujets. Dans le podcast, il se livre notamment sur le joueur qui l'a mis le plus en difficulté de sa carrière. C'était lors d'un match Strasbourg-ASSE. Extraits.

"Je ne dirais pas que c’est celui qui m’a le plus impressionné, mais c’est celui qui m’a cassé les reins. Il y en a un qui a tué mon match. J'avais des consignes, et je suis sorti à la 70e. Mais après, je ne me suis plus fait avoir ! Ce match-là, c’était un désastre. Tu vas être surpris... enfin, pas surpris, parce que le joueur est bon, mais il y en a d'autres qui sont bons aussi. Aujourd'hui, il est à Lille, mais c’est Rémy Cabella, à l'ASSE. Je me souviens : il y avait Youssef Aït Bennacer, Wahbi Khazri qui était en pleine bourre, Hamouma sur un côté, Cabella de l’autre, et Khazri devant. Et ils étaient… BONS !

Et Cabella, il jouait 10, mais il allait beaucoup sur le côté pour récupérer le ballon et revenir. C’est-à-dire que moi, ma tâche – et c’était Thierry Laurey le coach – c’était Cabella. C’était presque du marquage individuel, même si je devais quand même protéger ma défense. Dans les 30 derniers mètres, si Cabella faisait quelque chose, c’était pour ma pomme. Un coach comme Thierry Laurey, quand il te parle comme ça, tu te dis : "Je suis dans la merde..." J’ai failli finir piston droit, le temps que le mec qui allait me remplacer s’échauffe.

Il m’a tout fait. Il m’a eu à l’expérience, tactiquement, même en un contre un. Je ne vais pas te dire qu’il est passé à chaque fois, mais en sortant, je me suis dit : "Il est relou." Il est petit, et dès qu’il voyait qu’il allait perdre le ballon, moi j’y allais à fond… et lui, il la touchait juste avant. Je faisais faute, et il criait : "Aaaah !" Il avait gagné. Il a tué mon match."