L’engouement autour de l’ASSE ne cesse de franchir de nouveaux sommets. Le club stéphanois vient d'officialiser la mise en vente de son dernier bilan de campagne d'abonnement. L'ASSE franchit la barre des 20 600 abonnés pour cette saison 2026-2027. Il s’agit tout simplement d'un nouveau record absolu dans l'histoire de la Ligue 2.

Cette fidélité impressionnante confirme l'attachement viscéral du Peuple Vert pour son équipe. Le précédent record de la division était déjà détenu par le club du Forez la saison passée. Il s'établissait alors à 20 113 abonnés pour le retour en Ligue 2. Les supporters de l'ASSE font donc encore plus fort cette année. Ils devancent aussi la barre des 20 307 fidèles enregistrés lors de la saison 2024-2025 en Ligue 1.

Le Chaudron plein à craquer et des Kops complets pour soutenir l'ASSE

Le stade Geoffroy-Guichard s'apprête à pousser très fort derrière le groupe de Ian Cathro. La campagne d'abonnement s'appuie sur une ferveur toujours intacte auprès de la communauté des supporters. Le taux de réabonnement atteignait d'ailleurs le chiffre impressionnant de 99 % au sein des deux Kops, l'an passé.

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De plus, l'attrait pour le maillot de l'ASSE séduit également de nouveaux visages. L'ambiance s'annonce une nouvelle fois bouillante dans le Chaudron pour aller chercher la remontée.

Un démarrage historique pour le maillot extérieur

Cette ferveur populaire exceptionnelle ne se limite pas seulement aux travées du stade. La boutique officielle de l'ASSE enregistre en effet des chiffres de vente affolants. La présentation du tout nouveau maillot extérieur hier a provoqué une véritable ruée des supporters.

Les statistiques communiquées par le club battent tous les records historiques :

Les ventes du premier jour ont été multipliées par 20 par rapport au lancement du maillot extérieur de la saison dernière.

En comparaison avec l'exercice 2024-2025 en Ligue 1, le volume s'avère dix fois supérieur.

Le maillot extérieur dépasse même le démarrage canon établi lors du lancement du maillot domicile le 8 juillet dernier.

Cette dynamique commerciale inédite démontre la puissance du soutien populaire autour du projet stéphanois. Tous les voyants sont désormais au vert pour aborder le championnat.