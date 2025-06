Le FC Annecy pourrait bien débuter la saison 2025-2026 loin de son enceinte habituelle. En cause, une pelouse en réfection au Parc des Sports, qui contraint le club haut-savoyard à envisager un exil temporaire. Une situation qui pourrait également impacter les supporters stéphanois.

Le calendrier de la saison 2025-2026 promet déjà de nombreux déplacements pour les supporters de l’AS Saint-Étienne. Mais certains étaient plus attendus que d’autres, notamment celui d’Annecy. Située à 208 kilomètres de Saint-Étienne, la ville haut-savoyarde représente un des trajets les plus courts de la saison en Ligue 2. C'est juste derrière Clermont (139 km) et Grenoble (140 km).

Problème : les Verts pourraient ne jamais fouler la pelouse du Parc des Sports cette année. En effet, celle-ci est en cours de remplacement et ne sera utilisable qu’à partir de fin septembre. Le FC Annecy s’active donc pour trouver un terrain de repli pour ses premières rencontres à domicile.

Un plan B étonnant pour le FC Annecy !

Selon les informations du Dauphiné Libéré, le FC Annecy est en discussions avancées avec la ville de Dijon pour délocaliser ses matchs à domicile au Stade Gaston-Gérard. Située à près de 300 kilomètres d’Annecy, la capitale de la Côte-d’Or représenterait une solution temporaire. Toutefois, elle est loin d’être idéale, aussi bien pour les joueurs que pour les fans.

Déjà utilisé par le DFCO (National) et par l’équipe féminine de Dijon (D1 Arkema), le stade dijonnais accueille déjà deux équipes à un rythme soutenu. Néanmoins, l’option est jugée crédible et des négociations sont en cours pour permettre cette cohabitation ponctuelle jusqu'à fin septembre.

Une incertitude de plus pour les Stéphanois

Cette potentielle délocalisation représente une incertitude de plus pour les Verts et les supporters stéphanois. En plus d’allonger considérablement le trajet (près de 370 km pour aller à Dijon), elle prive les fans de l'ASSE d’un des déplacements les plus accessibles de la saison. Annecy est, qui plus est, un creuset qui accueille de nombreux sympathisants du club stéphanois. De quoi frustrer ces derniers si le calendrier joue un vilain tour à l'ASSE...

Alors que le FC Annecy sort d’un exercice 2024-2025 remarqué, avec une sixième place historique en Ligue 2, cette transition logistique pourrait impacter son début de championnat. C'est un paramètre à surveiller de près, notamment pour les adversaires directs comme l’ASSE. Ces derniers entameront la saison avec l’ambition d’accrocher les premières places.