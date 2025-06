La saison 2025-2026 s’annonce pleine de nouveautés pour l’ASSE Féminines. Elle sera en effet marquée par le lancement officiel de la Coupe de la Ligue Féminine Professionnelle. Entre Arkema Première Ligue, Coupe de France et nouvelle compétition, les Vertes vivront une saison riche en enjeux.

L’Arkema Première Ligue débutera le week-end du 6 septembre 2025 avec un format à 12 équipes. L’ASSE devra aborder cette saison dense avec ambition.

Un calendrier chargé en Arkema Première Ligue

La phase aller se terminera le 20 décembre 2025, avant une reprise express le 14 janvier 2026. La dernière journée de la saison régulière (J22) est prévue le 6 mai, sauf conflit avec la Ligue des Champions (elle serait alors avancée au 2 mai). Les quatre premiers disputeront des play-offs les 16 et 30 mai pour déterminer le champion de France.

Coupe de France Féminine : l'ASSE entre en lice en janvier

La Coupe de France Féminine garde son format traditionnel. L’ASSE fera son entrée en lice lors des 16es de finale, programmés le 11 janvier 2026. Une opportunité pour viser une finale, prévue le week-end des 9-10 mai 2026. Voici les principales étapes :

19 octobre 2025 : entrée des équipes régionales (D3)

23 novembre : 1er tour fédéral avec la Seconde Ligue

11 janvier 2026 : entrée des clubs d’Arkema Première Ligue

10 mai 2026 : finale nationale

Coupe LFFP : une grande première pour l’ASSE

C’est la grande nouveauté de la saison : la Coupe de la LFFP, officiellement confirmée par la FFF. Cette nouvelle compétition réunira les 24 clubs professionnels féminins (D1 et D2). Elle se déroulera en deux temps : une phase de groupes entre septembre et janvier, suivie d’une phase finale.

Voici le communiqué officiel de la FFF :

"Côté football féminin, la saison 2025-2026 sera marquée par l'avènement d'une nouvelle compétition, avec la Coupe de la LFFP. Elle regroupera les douze équipes d’Arkema Première

Ligue et les douze autres de Seconde Ligue, et s'articulera en deux phases : une phase de groupes éliminatoire (cinq groupes géographiques de quatre ou cinq équipes, à l'exception des trois équipes engagées sur la scène européenne) et une phase finale à élimination directe (quarts de finale, demi-finales, finale, sur matches secs) mettant aux prises les cinq vainqueurs de groupe, rejoints par les équipes « européennes »."

Dates clés de la Coupe LFFP :

Phase de groupes : 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 10 décembre, 7 janvier

Quarts de finale : 4 février

Demi-finales : 14 février

Finale : 14 mars

Avec cette nouvelle donne, l’ASSE Féminines aura trois objectifs majeurs cette saison. De quoi ravir les supporters stéphanois !