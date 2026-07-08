Recruté pour succéder à Philippe Montanier, Ian Cathro ne manque pas d'idées. Le nouvel entraîneur de l'ASSE est arrivé dans le Forez avec une vision claire de son projet de jeu. Décryptage sur notre dernier live sur Youtube.

À seulement 39 ans, le technicien dispose déjà de plusieurs années d'expérience sur les bancs. Mais l'entraîneur, passé par Tottenham ou encore Estoril, demeure toujours un inconnu du grand public français. Et son arrivée dans le Forez a suscité de nombreuses interrogations.

Ian Cathro a déjà son idée en tête

Devant la presse, le natif de Dundee a affirmé vouloir s'adapter aux forces en présence. "Chaque club est différent, chaque groupe de joueurs aussi, chaque semaine l’est également. Le plus important est de comprendre où l’on est et ce que l’on a." Toutefois sans oublier sa philosophie de jeu. "Au-delà de ça, un coach doit aussi rester fidèle à ce qu’il est."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Et cette vision semble déjà se refléter dans les premiers choix tactiques du technicien écossais. Car Ian Cathro "arrive avec ses adjoints avec une idée très claire de ce qu'il veut mettre en place", confirme Sylvain, rédacteur pour Peuple Vert, durant notre live. À la lecture de l'effectif, tout laissait pourtant penser que l'ASSE évoluerait avec une défense à trois. Mais "selon les échos et les retours que l'on a, ce serait finalement un 4-4-2 qui serait privilégié."

L'idée d'Ian Cathro serait donc de mettre en place un milieu de terrain à quatre, mais organisé en carré. "L'idée serait d'avoir deux milieux à vocation offensive, Breum et Boakye. Ils auraient pour mission de faire le lien entre le milieu et l'attaque." Derrière, Jaber, accompagné d'une possible recrue, évoluerait dans un rôle plus défensif pour sécuriser l'entrejeu.

L'ASSE dans le flou en attaque

Aux avant-postes, les potentiels départs de Stassin et Davitashvili rendent l'avenir difficile à déchiffrer. Mais Ian Cathro a déjà un plan. "L'idée serait d'aligner deux attaquants avec un rôle très clair : attaquer la profondeur et être très mobiles sur le front de l'attaque", soutient Sylvain.

Justement, le profil de Killian Corredor, coché par l'ASSE, correspond à ce dispositif. "C'est un joueur qui attaque beaucoup la profondeur, qui est très généreux dans l'effort, volontaire, et capable d'être présent dans la surface pour reprendre les centres. Il correspond clairement à ce que recherche le staff."

En attendant, le choix de miser sur un entraîneur aux idées arrêtées interroge. La Ligue 2, reconnue pour sa rudesse, ne laisse que peu de place à l'expérimentation. L'échec d'Eirik Horneland en est un rappel cinglant. Reste désormais à savoir si les dirigeants de l'ASSE ont appris de leurs erreurs...

ASSE Mercato #3 | L'ASSE passe la seconde !