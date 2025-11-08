L'ASSE pourrait bien vivre un tournant de sa saison ce samedi. Face à l'ESTAC, les Stéphanois devront relancer la machine face à un adversaire similaire sur le papier. Analyse dans notre dernier avant-match sur Youtube.

ESTAC - ASSE

14e journée de Ligue 2

sam. 8 novembre, 20:00

Stade de l'Aube

L'ESTAC " bien supérieurs" à l'ASSE

"Troyes, c’est clairement la meilleure équipe de Ligue 2, analyse Romain à propos du leader du championnat de Ligue 2. Ils nous sont bien, bien supérieurs. C’est une vraie équipe. Là où nous, on cherche encore un collectif, où on s’en remet trop souvent à des individualités qui nous sauvent, eux, ils ont vraiment construit un effectif solide. Stéphane Dumont a formé un groupe ultra-solidaire."

En infériorité numérique face à Pau, les Troyens ont su inverser la situation pour accrocher le point du nul -1-1). "Ils ont fini trois matchs en infériorité numérique. Et malgré ça, aucune défaite, même en jouant à dix, rappel Hervé, rédacteur pour Peuple Vert. Ce week-end encore, ils ont réussi à égaliser alors qu’ils étaient déjà réduits. Ils mettent tous les ingrédients qu’on connaît et que les joueurs de Ligue 2 connaissent bien : une défense agressive, des attaques rapides, un gros bloc-équipe, une énorme solidarité."

"On nous avait promis que la Ligue 2 serait un tremplin. Pour l’instant, c’est tout l’inverse"

Mais pour Romain, la situation actuelle découle avant tout d'un manque d'humilité criant au sein de l'ASSE.

"L’ASSE est une équipe à des années-lumière de celles qui jouent le maintien en Ligue 1, comme Angers ou Le Havre. Quand Kilmer est arrivé, il a laissé les choses ronronner. Puis on a viré Olivier Dall’Oglio, critiqué pour son jeu trop défensif et pour ne pas faire progresser les jeunes.

On est alors allés chercher Eirik Horneland, un profil “data”, inconnu, mais avec la promesse d’un football champagne. Le premier match contre Reims était encourageant : pressing total, buts, intensité. Mais ça n’a pas duré. Très vite, la fameuse patte Horneland s’est diluée, et on a fini par descendre en Ligue 2. Malgré tout, Ivan Gazidis a renouvelé sa confiance au coach, affirmant qu’on allait reconstruire autour de son projet de jeu. On nous a même vendu le "PSG de la Ligue 2". Aujourd’hui, après plus d’une dizaine de matchs, les problèmes sont toujours là. Défensivement, c’est fragile. Collectivement, c’est le néant.

Il n’y a plus de coordination, plus d’ambiance, plus de jeu. Pire : on ne progresse pas, on régresse. Et pendant ce temps-là, en Ligue 1, des clubs comme Angers ou Auxerre jouent bien mieux que nous et posent des problèmes aux gros. On nous avait promis que la Ligue 2 serait un tremplin. Pour l’instant, c’est tout l’inverse. On recule. Et ça, oui, ça m’inquiète vraiment."

