Malgré une élimination dès la phase de groupes avec le Los Angeles FC, Denis Bouanga a marqué un but qui restera comme une première pour le Gabon dans l’histoire de la Coupe du monde des clubs.

La Coupe du monde des clubs 2025 aura laissé un goût mitigé à Denis Bouanga. L’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne a disputé les trois rencontres de la phase de poules avec le Los Angeles FC, dans un groupe relevé. Si la qualification n’a pas été au rendez-vous, Bouanga aura tout de même inscrit son nom dans les registres en devenant le premier joueur gabonais à marquer dans cette compétition.

Denis Bouanga : Du cauchemar au rêve !

Le tournoi avait pourtant mal débuté pour l’ailier gabonais. Face à Chelsea, il s’était procuré plusieurs occasions, sans parvenir à conclure. Contre l’Espérance Tunis, il avait l’opportunité d’égaliser dans les derniers instants sur penalty, mais sa tentative a été repoussée par le gardien Ben Said. Deux défaites (2-0 contre Chelsea, 1-0 face à l’EST) qui plaçaient LAFC dans une position difficile avant le dernier match.

Contre Flamengo, pour la dernière rencontre de la phase de groupes, Bouanga a trouvé le chemin des filets. Un but qui n’a pas suffi pour permettre à son équipe de continuer l’aventure (match nul 1-1), mais qui lui permet d’entrer dans l’histoire comme le premier buteur gabonais dans la compétition. Il devient également le premier joueur de LAFC à marquer lors d’une phase finale de Coupe du monde des clubs.

Une façon de se rappeler au bon souvenir de l'Europe !

Aux côtés de Sergi Palencia, également passé par l’AS Saint-Étienne, Bouanga fait partie des premiers anciens Verts à avoir disputé une Coupe du monde des clubs. Si leur équipe n’a pas dépassé le premier tour, leur présence sur cette scène internationale aura été remarquée, notamment par les supporters stéphanois qui aiment garder un œil sur les ex-Verts.

Pour Bouanga, ce tournoi mondial représentait une occasion de se mesurer à des adversaires issus de championnats différents, dans un format inédit. Malgré la frustration de l’élimination et du penalty manqué, son but contre Flamengo lui permet de quitter la compétition avec un magnifique souvenir. Il retournera désormais en MLS, avec l'envie de valoriser cette expérience dans la suite de sa saison... et pourquoi se rappeler au bon souvenir des recruteurs européens...