Réunis ce vendredi dans le salon 1933 de Geoffroy-Guichard pour célébrer les 50 ans de l’épopée de Glasgow, les anciens Verts de 1976 ont reçu un hommage particulier. Emmanuel Macron, Président de la République, avait enregistré un message vidéo diffusé durant le dîner de gala organisé en l’honneur des finalistes de la Coupe des clubs champions.

Cinquante ans après la finale de Glasgow face au Bayern Munich, les anciens joueurs de l’ASSE se sont retrouvés à Geoffroy-Guichard pour une soirée marquée par l’émotion et les souvenirs. Plusieurs hommages ont rythmé ce dîner de gala organisé dans le salon 1933 du stade stéphanois. Parmi eux, un message vidéo enregistré la veille à l’Élysée par Emmanuel Macron. Le Président de la République a salué l’impact laissé par cette génération dans l’histoire du football français et dans la mémoire collective du pays. Dans son intervention, il revient sur l’épopée européenne des Verts, l’attachement populaire suscité en 1976 et la place particulière occupée par cette équipe dans l’imaginaire français.

Emmanuel Macron : "Vous étiez devenu l’équipe de la France"

"Mes chers Verts, chers amis, je ne peux malheureusement pas être parmi vous ce soir, mais je voulais vous adresser quelques mots pour vous dire combien cette génération des Verts de 1976 a marqué et continue de marquer la mémoire française. Il y a 50 ans, vous avez fait bien plus que disputer la Coupe d'Europe des champions. Vous avez redonné espoir à un football orphelin de la génération Kopa de 1958.

Des mois durant, toute la France a vibré avec vous, toute la France a regardé Saint-Étienne à la télévision avec les commentaires indispensables de Thierry Roland et Bernard Père. Toute la France a espéré avec vous. Vous n'étiez pas seulement l'équipe de France, mais vous étiez devenu l'équipe de la France.

De Geoffroy-Guichard à Glasgow, vous avez porté les couleurs françaises avec générosité, avec humilité, ce qui a profondément marqué les Français. En venant d'une terre qui avait tant porté et elle aussi tant souffert, vous avez incarné cet esprit, cette combativité.

Les batailles contre les Rangers, le Dynamo Kiev, le PSV Eindhoven, le Bayern Munich déjà, sont une épopée qui demeure. Et tout cela avec cette forme de panache que l'on aime tant dans notre pays. Les poteaux carrés d'Hampden Park demeurent à jamais, à tort ou à raison, le symbole de l'injustice. Mais peu importe, c'est aussi ce qui entretient une légende que la France a aimée et aime encore.

Autour de Robert Herbin, avec Curkovic, Janvion, Farison, Repellini, Piazza, Lopez, Merchadier, Bathenay, Synaeghel, Larqué, Santini, les frères Revelli, Sarramagna, Rocheteau et tant d'autres, vous incarniez quelque chose de plus grand que le football : une équipe qui ressemble aux Français.

Cette ferveur était telle qu'à votre retour de la finale perdue de Glasgow, des milliers de personnes vous avaient accueillis sur les Champs-Élysées avant que le président Valéry Giscard d'Estaing ne vous reçoive à l'Élysée.

Et puis, il y avait cette chanson de Monty qui a traversé le temps, que l'on reprend encore à Geoffroy-Guichard et que tout le monde connaît. Cinquante ans plus tard, votre épopée reste un souvenir intact pour des millions de Français et pour plusieurs générations. Parce qu'au fond, les Verts de 1976 ne sont pas seulement une grande équipe de football, ils sont une part de notre mémoire collective.

Alors ce soir, je voulais simplement vous dire merci. Merci pour ces souvenirs. Merci pour cette fierté que vous avez donnée au pays. Et je vous le dis comme je le pense en cet instant : qui c'est les plus forts ? Évidemment, c'est les Verts. Alors vive Saint-Étienne, vive les Verts, vive la République et vive la France."

Une génération toujours au cœur de la mémoire collective

À travers ce message, Emmanuel Macron a replacé les Verts de 1976 dans une dimension qui dépasse le cadre sportif. Le chef de l’État a insisté sur le lien populaire construit autour de cette équipe durant son parcours européen. Cinquante ans après la finale de Glasgow, l’épopée stéphanoise continue d’occuper une place particulière dans l’histoire du football français. Les anciens joueurs présents vendredi soir à Geoffroy-Guichard ont une nouvelle fois mesuré l’impact laissé par cette génération auprès du grand public. Entre souvenirs sportifs, émotion et reconnaissance institutionnelle, cette soirée anniversaire a confirmé que les Verts de 1976 restent une référence unique dans le patrimoine du sport français.

Charge maintenant aux Verts de 2026 de rendre ce week-end festif jusqu'au bout en battant Amiens. Si Le Mans ne l'emportait pas à Bastia, les Stéphanois accrocheraient alors cette deuxième place de Ligue 2 synonyme de remontée en Ligue 1 !