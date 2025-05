Grande désillusion pour la première année du projet Kilmer. L'ASSE est de retour en Ligue 2, seulement un an après l'avoir quittée. Et parmi les nombreux facteurs qui expliquent cette déroute, le manque d'expérience de l'effectif est régulièrement pointé du doigt.

L'expérience : un atout en Ligue 1

Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1, l'apport de joueurs expérimentés est un avantage pour les différentes équipes. Ces profils apportent une précieuse stabilité à leurs équipes, notamment dans la gestion des temps forts et des moments plus difficiles. Leur sang-froid et leur leadership sont essentiels, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire.

À l'image de Danté, doyen de la Ligue 1 (41 ans), ou encore de Mandanda, deuxième joueur le plus âgé et le plus capé encore en activité. D'autres formations comme Le Havre, avec André Ayew (7e joueur le plus âgé), ont pu s'appuyer sur l'expérience dans sa lutte pour le maintien (16 matchs disputés). Nantes avec Nicolas Pallois (37 ans) et Anthony Lopes (3e joueur le plus capé) ont également fait le choix de s’appuyer sur l'expérience pour stabiliser leurs effectifs.

Dans un club en construction ou tout juste promu, ces profils sont d’autant plus cruciaux. Ces derniers jouent un rôle de tuteur, d'accompagnant au quotidien pour des jeunes joueurs dans l'apprentissage des exigences du haut niveau.

Source : Transfermarkt.

... dont l'ASSE n'a pas su profiter

Mais pour autant, les nouveaux dirigeants de l'ASSE n'ont pas misé sur l'expérience pour étoffer leur effectif. Parmi les onze signatures, deux ont plus de 30 ans (Yunis Abdelhamid, Brice Maubleu). Cinquième joueur le plus âgé de Ligue 1 encore en activité (37 ans) et 24e place du Big 5, l'ancien rémois avait rejoint les rangs de Dall'Oglio avec la réputation d'un joueur capable de rallier ses troupes derrière une cause commune.

Seulement, avec une relégation à la conclusion d'une saison catastrophique, les Verts ont largement manqué d'expérience pour accrocher un maintien. Au total, Yunis Abdelhamid n'aura disputé que 1033 minutes, dont seulement 6 % sous les ordres d'Eirik Horneland (66 minutes). Le deuxième plus faible total des cinq joueurs les plus âgés de Ligue 1.

Déjà peu souhaité par Kilmer, celui qui sera libéré cet été n'a non seulement pas su faire mentir ses détracteurs en interne, mais n'est pas non plus parvenu à apporter une stabilité pourtant nécessaire à une équipe en lutte pour son maintien.

Reste alors à savoir si les dirigeants sauront tirer les leçons de cette saison en Ligue 2. Réponse dans les prochaines semaines…