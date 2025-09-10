L'ASSE est en pleine préparation de son match de samedi face au Clermont Foot. Entre les absences des joueurs internationaux et plusieurs pépins physiques, Eirik Horneland a dû composer avec un groupe resserré et expérimental ces derniers jours. Un élément a toutefois profité de la situation pour pointer le bout de son nez.

Valentin Depalle était en effet présent aux séances collectives d'hier et de ce mercredi. Le joueur né en 2007 a été appelé en renfort au vu des incertitudes qui planent au milieu de terrain et a su répondre présent. À son avantage sur ce début de saison avec l'équipe réserve, il suit une trajectoire très intéressante depuis son arrivée au club.

Repéré par l'ASSE à Roanne

Arrivé au Centre sportif Robert-Herbin lors de son année U14, Valentin Depalle évoluait auparavant au Roannais Foot 42. Son éducateur en U11, Valentin Steintmetz, nous raconte sa venue progressive à l'ASSE : « Je sais qu'à l'époque où je l'entraînais il était déjà très suivi. C'était un U10 et il jouait déjà avec mes U11. C'était sans doute mon meilleur joueur. C'était Georges Forti qui venait le voir régulièrement à Roanne. Il a fait quelques essais à Saint-Etienne et rapidement en U13, il faisait les entraînements la semaine avec le club de l'ASSE et il jouait le week-end avec Roanne (pour respecter le règlement sur l'éloignement kilométrique des jeunes joueurs par rapport à leur famille, ndlr). Après cette année de transition en U13 il a rejoint légalement l'ASSE. Quand il a signé là-bas, ça faisait déjà 2 ans que l'ASSE le suivait. »

Au Roannais Foot 42, Depalle a commencé à évoluer en tant que jeune joueur mais également en tant que personne. Valentin Steintmetz, lui aussi passé par les équipes de jeune de l'ASSE, se souvient d'un garçon respectueux, à l'écoute mais aussi très compétiteur : « Il n'acceptait pas la défaite, même un amical contre la petite équipe du village voisin, il pouvait être en larmes à la fin du match. »

Le début des choses sérieuses dans le Forez

Après son arrivée définitive à l'ASSE, Valentin Depalle intègre le centre de formation lors de son année U16 avec l'étiquette Equipe de France. Le milieu de terrain ne regoûtera pas à la sélection par la suite, mais avait fait partie des 81 joueurs convoqués dans la liste du "stage national U15", organisé chaque fin de saison par la FFF. Lors de sa première année au centre de formation, Depalle s'offre même le droit d'apparaître avec les U17 Nationaux en tant que surclassé.

Mais c'est la saison suivante qu'il s'impose comme un élément essentiel au milieu de terrain, sous les ordres de Frédéric Dugand. Les jeunes Verts réalisent une superbe saison dans laquelle ils iront jusqu'en demi-finale de play-offs U17 Nationaux. Une défaite contre l'Amiens SC viendra malheureusement mettre fin à l'incroyable parcours de la génération 2007.

En U19 Nationaux la saison dernière, Depalle rencontre davantage de difficultés. Ses premiers mois sont notamment gâchés par les blessures. S'il revient bien en fin de saison, la dynamique de son année U17 n'est pas encore retrouvée. En fin de formation, il se voit tout de même offrir une prolongation d'une saison par l'ASSE.

La montée en puissance

Le club reste en effet conscient de ses qualités et souhaite le voir une saison de plus afin de trancher. Son profil technique également capable de mettre de l'impact dans son jeu n'était pas passé inaperçu lors de sa saison en U17 Nationaux. Valentin Steintmetz évoque un joueur : "très solide sur ses deux jambes, il sait tout faire au milieu de terrain ; attaquer, défendre, passer. Pied droit, pied gauche c'est pas un problème. Il a aussi une grosse frappe de balle."

Et cette prolongation prend pour le moment tout son sens. Valentin Depalle se montre très précieux sur ce début de saison avec l'équipe réserve de Sylvain Gibert. Auteur d'un bon tournoi U21 de Ploufragan et surtout d'une excellente finale face au Stade Rennais, le milieu de terrain de 18 ans s'impose comme un élément important de l'équipe B ces dernières semaines. Il a su profiter du départ de Cheikh Fall à Pau et de la situation contractuelle de Paul Eymard pour grimper dans la hiérarchie.

C'est donc assez logiquement que le staff du groupe professionnel a fait appel à lui ces derniers jours afin de compenser certains manques au milieu de terrain. Comme Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali et Axel Dodote, Valentin Depalle montre que la génération 2007 stéphanoise en a sous le pied. Son évolution sera donc à surveiller dans les prochaines semaines.

Crédit photo : asse.fr