La relégation de l'ASSE en Ligue 2 a réveillé les douleurs du passé. Invité ce matin sur RMC, Pascal Dupraz, ancien entraîneur des Verts, a livré un témoignage poignant, mêlant regrets, espoirs et vérités dérangeantes.

Il n’a rien oublié. Le 29 mai 2022, Pascal Dupraz vivait sur le banc une soirée cauchemardesque au terme de laquelle l’ASSE chutait en Ligue 2. Trois ans plus tard, rebelote. « Je suis triste depuis hier soir », confie-t-il, la voix toujours marquée par l’émotion. Pour lui, cette nouvelle relégation dépasse le cadre sportif : « Les Verts en Ligue 2, c’est une catastrophe pour notre championnat ». Et de rappeler l’importance historique de l’ASSE dans le paysage du football hexagonal. Jouer à Geoffroy-Guichard, dit-il, c’est marquer à vie n’importe quel joueur. « C’est un club mythique, populaire, au même titre que l’OM ou le RC Lens. Il faut le vivre pour le comprendre. »

Dupraz rappelle ainsi le poids symbolique des Verts, leur impact sur le football français et l’attachement viscéral de toute une ville à son équipe. « Geoffroy-Guichard, c’est un spectacle permanent », affirme-t-il avec passion. « Le derby contre Lyon, c’est comparable à l’OM-PSG. Ça fait du bien au foot français. »

Un projet cohérent… mais un rendez-vous manqué pour l'ASSE

Pour autant, l’ancien coach ne veut pas sombrer dans le fatalisme. Contrairement à 2022, il estime aujourd’hui le projet stéphanois plus solide et structuré. Avec l’arrivée de Kilmer Sports Ventures et de son milliardaire canadien Larry Tanenbaum, l’ASSE possède désormais une assise financière inédite. « C’est un groupe très costaud, rompu aux joutes du sport, ils savent ce qu’ils font. »

Mais Dupraz n’en oublie pas les erreurs. À commencer par le choix du nouvel entraîneur : « Le changement n’a pas été bénéfique. Horneland a fait à peine mieux que Dall’Oglio. » Il critique également l’immobilisme défensif du mercato hivernal, alors que les Verts avaient encaissé 77 buts cette saison. « Ils avaient les moyens de changer une défense en contreplaqué. Ils ne l’ont pas fait, et c’est l’erreur qui coûte la Ligue 1. »

Un club apaisé, un avenir en reconstruction

Malgré la relégation, Pascal Dupraz se veut optimiste. Il sent un club apaisé, des supporters résilients, et un avenir à reconstruire dans l’unité. « Les supporters sont apaisés. Ils savent que le club est serein, qu’il y a un cap. Il y a trois ans, c’était l’inconnu. »

S’il regrette profondément cette descente, qu’il considère comme « perdre du temps », il assure croire fermement à la remontée. « Vous m’invitez dans 10 ans, Saint-Étienne sera au-dessus. » Mieux encore, il n’hésite pas à comparer le projet des Verts à celui d’un autre grand club en difficulté : « Le projet des Verts est plus cohérent que celui de l’OL. »

Pascal Dupraz, malgré les critiques passées, reste profondément attaché à l’ASSE. Il refuse de parler de certaines choses vécues en interne, « par respect », mais laisse entendre que la situation actuelle est bien plus saine. « Il y a trois ans, il y avait beaucoup plus d’adversaires en interne que parmi les 19 autres clubs. »

Saint-Étienne est tombé. Encore. Mais dans la voix de Pascal Dupraz résonne une certitude : cette chute n’est pas une fin, seulement un nouveau départ.

Pascal Dupraz s'exprime sur la relégation de Sainté : "Il y a un milliardaire à la tête du club. Ils avaient la possibilité de renforcer leur défense cet hiver, ils ne l'ont pas fait. Ils ont commis une grosse erreur. En changeant la défense, ils seraient encore en Ligue 1." pic.twitter.com/gvqxh46UVn — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 18, 2025