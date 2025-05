L’ASSE défiait le Toulouse FC lors de la 34e et dernière journée de la saison de Ligue 1. Battus (2-3), les Verts replongent en Ligue 2 un an après l’avoir quittée. Voici les trois enseignements après ASSE – TFC.

Usant. Une semaine après son succès inespéré à Reims (0-2) qui lui a permis de croire à un maintien inespéré, l’ASSE est tombée de haut, samedi 17 mai. Dans un Geoffroy-Guichard plein d’espoir, les Verts ont sombré, sans doute emportés par l’enjeu d’une redescente en Ligue 2, un an seulement après l’avoir quittée. Battue (2-3), l’équipe d’Eirik Horneland fait l’ascenseur pour la première fois de son histoire.

L’ASSE passe à côté de sa finale

Et alors que le peuple Vert s’était pris à rêver d’un improbable scénario qui aurait pu l’envoyer en barrages en cas de victoire face à Toulouse, c’est un véritable cauchemar qu’ont vécu les Stéphanois. Malgré cinq bonnes premières minutes où ils ne sont pas parvenus à ouvrir le score, les Verts ont craqué deux fois sur les deux premières occasions toulousaines. Un premier but de Kamanzi, qui s’est facilement joué d’Appiah après un décalage bien trop simple de Gboho (10’). Un second de King, lancé seul en profondeur pour tromper Larsonneur (16’).

90e+6 : ⏹️ Fin du match à GG. Au terme d’une saison difficile, les Verts sont relégués et évolueront en L2 la saison prochaine. 💚 2-3 🟣 #ASSETFC pic.twitter.com/cXkkMi7ZcN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 17, 2025

0-2 après un quart d’heure de jeu et des têtes déjà bien basses pour l’équipe d’Eirik Horneland, qui a en plus perdu Moueffek, en larmes, sorti sur blessure (23’). Un début de match cataclysmique qui a fait ressurgir les difficultés défensives de l’ASSE, qui aura encaissé 77 buts en 34 journées de Ligue 1. Et si Tardieu, l’un des rares au niveau, a redonné un semblant d’espoir (38’), les Stéphanois ont encore craqué sur un but de Gboho (58’). Batubinsika a relancé l’ASSE (63’) mais les Verts n’étaient tout simplement pas au niveau de cette Ligue 1, où ils n’ont jamais été en position de barragiste ce samedi, alors que le Havre a fait le travail en allant gagner à Strasbourg (2-3).

Eirik Horneland dépassé tactiquement

Et si, ce n’est un secret pour personne, cet effectif de l’ASSE 2024-2025 manquait bien trop de talent pour espérer s’en sortir, Eirik Horneland porte une responsabilité dans cette défaite face à Toulouse qui a acté la redescente en Ligue 2. Et le coach norvégien ne s’en est pas caché. « Je prends l’entière responsabilité de ce rendez-vous manqué. On a beaucoup souffert, on n’a pas assez créé, on n’a pas réussi à suffisamment contester nos adversaires, a-t-il reconnu après la rencontre. C’était trop facile de nous passer, de prendre la profondeur dans notre dos. Nos lignes étaient trop espacées, on ne s’est pas créé assez d’opportunités, et on a trop concédé. Dans l’ensemble, c’était un petit match, on n’a pas été au niveau. »

En effet, la différence avec le TFC était criante. Dès le début de match, les Toulousains, bien organisés en 3-4-3, ont facilement dominés l’ASSE. Alors que les ailiers stéphanois (Cardona, Davitashvili) perdaient leur énergie à presser les centraux, l’équipe de Martinez Novell trouvait tranquillement les décalages qu’elle souhaitait. Une désorganisation stéphanoise illustrée par le premier but du TFC, où Gboho, complètement seul au milieu de terrain, est allé chercher à l’opposée Kamanzi qui n’avait plus qu’à éliminer Appiah pour marquer.

Un schéma de jeu qui s’est répété à plusieurs reprises sans que le technicien norvégien ne trouve une solution, borné dans son 4-3-3 où il s’est heurté aux limites de son effectif. Et ces difficultés criantes face à une défense à 3 ne datent pas d’hier pour les Verts. Face à Nice à l’aller comme au retour (8-0, 1-3), face à Rennes (0-2) ou encore à Lens (1-0), l’ASSE s’était à chaque fois inclinée logiquement, incapable de trouver des solutions face à ce système de jeu. Si son arrivée en cours de saison peut l’excuser, et encore, Eirik Horneland et ses joueurs vont sérieusement devoir travailler tactiquement cet été. La remontée en Ligue 1 passera assurément par là.

Kilmer : un premier échec à l’ASSE

Au même titre que la relégation en Ligue 2, cette saison éprouvante en Ligue 1 vient également sanctionner la première année catastrophique de Kilmer Sports Ventures à la tête du club. Arrivés au lendemain de la remontée miraculeuse de juin 2024, les nouveaux propriétaires de l’ASSE se sont trompés sur toute la ligne ou presque. Un recrutement estival honéreux (23 millions d’€) mais bien trop tendre pour l’élite du football français avant un mercato hivernal catastrophique où les lacunes défensives criantes n’ont pas été comblées.

S’ajoute à cela une inaction étonnante en coulisses, où le trio Soucasse – Rustem – Perrin est resté en place malgré des résultats médiocres lors des saisons précédentes. Si KSV a toujours expliqué vouloir prendre son temps et ne pas griller les étapes lors de sa première année à l’ASSE, le bilan parle pour lui même avec cette redescente immédiate en Ligue 2. Comme l’ont expliqué les Magic Fans comme les Green Angels lors du match face à Toulouse, la nouvelle direction stéphanoise a eu le temps de procéder à son audit. Maintenant, place aux actes. Et KSV va être attendu au tournant, dès cet été, afin de préparer au mieux la saison 2025-2026 dans l’antichambre du football français.