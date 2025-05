La sentence est tombée : l'ASSE fait l'ascenseur pour la première fois de son histoire. Défait à domicile face à Toulouse, Saint-Étienne quitte la Ligue 1 pour poser ses valises en Ligue 2. L'entraineur des Toulousains Carles Martinez Novell et Vincent Sierro ont livré son analyse de la prestation de ses joueurs. D'après des propos retranscrits par Le Progrès.

Toulouse voulait bien clôturer sa saison en Ligue 1

La couleur était annoncée depuis le milieu de la semaine. Carles Martinez Novell ne souhaitait pas laisser les Verts gâcher la fin de saison des Violets. Et pour preuve, dès la 10e minute de jeu, Warren Kamanzi trouve le chemin des filets en faveur du Tef' (0-1).

"Je tenais à terminer ce championnat avec les mêmes valeurs montrées tout au long de la saison", évoquait alors le coach toulousain après la victoire des siens. Car cette saison, Toulouse aurait pu prétendre au top 10. Mais une mauvaise série début 2025 a condamné les violets à se battre pour la 10e place. "On finit 10e, on aurait pû faire mieux, tempère-t-il. Mais c’est la meilleure place du club depuis dix ans. Quand on regarde le classement, on ne peut qu’être content."

"Mais petit regret, sans avoir rien à reprocher aux joueurs, on a manqué de confiance en nous par moments à l’image de ce match où on aurait dû marquer plus. On doit être plus tueur dans les moments importants." Et c'est face aux Verts que Toulouse a justement gommé ses lacunes…

"Ils se sont battus jusqu’à la fin dans un match à rebondissements."

Le capitaine du Toulouse FC Vincent Sierro a également souligné la volonté de finir avec une victoire. "On savait qu’il y aurait une belle atmosphère et beaucoup d’intensité. L'équipe voulait bien finir pour ce groupe. Si on est à la dixième place c’est qu’on mérite d’être là."

Titularisé ce samedi, le milieu de terrain a détaillé la méthode mise en place pour venir à bout des Verts. "En les attirant d’un côté, puis en allant de l’autre, on savait qu’on aurait des occasions. Ils se sont battus jusqu’à la fin dans un match à rebondissements."