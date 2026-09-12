À quelques heures du déplacement de l’ASSE à Dunkerque, les supporters stéphanois ont composé leur équipe idéale pour débuter à Marcel-Tribut. Un système arrive en tête, tandis qu'entre Jakob Breum et Zuriko Davitashvili, vous avez tranché.

La principale tendance concerne le système. Le 4-3-3 recueille 49,6 % des suffrages et devance de peu le 4-2-2-2, choisi à 42,6 %. L’écart reste donc limité entre les deux organisations. Le 4-2-3-1 (5,4 %) et le 4-4-2 (2,3 %) arrivent beaucoup plus loin. Les supporters privilégient ainsi un milieu à trois. Une organisation qui placerait Thierno Ballo et Augustine Boakye autour d’Irvin Cardona sur le front de l’attaque. Reste désormais à connaître le choix de Ian Cathro, qui a justement rappelé cette semaine qu’il ne souhaitait pas enfermer son équipe dans un système fixe.

Une défense de l’ASSE qui fait presque l’unanimité

Les choix sont beaucoup plus nets derrière. Gautier Larsonneur conserve logiquement la confiance avec 89,9 % des suffrages. Devant lui, les supporters souhaitent retrouver Kévin Pedro à droite (93,8 %), Julien Le Cardinal (100 %) et Sohaib Naïr (96,9 %) dans l’axe. À gauche, Maxime Bernauer rassemble 86,8 % des voix. Le Cardinal est donc le seul joueur retenu par l’intégralité des participants à la consultation.

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Cette ligne défensive ressemble largement à celle installée par Ian Cathro depuis le début du championnat. Le technicien stéphanois dispose pourtant de nouvelles possibilités. João Ferreira a effectué son retour face à Montpellier après son protocole commotion, tandis que Chico Lamba se rapproche progressivement d’un retour à la compétition. Les supporters ont toutefois privilégié la continuité pour ce déplacement à Dunkerque. La stabilité du quatuor Pedro - Le Cardinal - Naïr - Bernauer apparaît comme leur choix privilégié pour protéger Larsonneur.

Jakob Breum plébiscité pour son retour dans le onze

Le principal enseignement de cette équipe composée par les supporters se situe au milieu et dans le secteur offensif. Áron Csongvai apparaît comme un titulaire incontournable avec 98,4 % des suffrages. Tamar Svetlin l’accompagne avec 83,7 %. Mais c’est surtout le retour de Jakob Breum qui ressort : le Danois recueille 88,4 % des voix après avoir retrouvé les terrains contre Montpellier. Les supporters souhaitent donc le revoir titulaire à Marcel-Tribut.

Devant, Irvin Cardona obtient également 98,4 %. L’attaquant reste sur deux passes décisives face à Montpellier et conserve une place centrale dans les choix des supporters. Augustine Boakye, buteur lors des deux dernières journées contre Dijon et Montpellier, recueille 92,2 % des suffrages. Thierno Ballo complète l’attaque avec 72,1 %. C’est le pourcentage le moins élevé du onze retenu, même si l’attaquant conserve une avance suffisante pour apparaître dans l’équipe préférée des supporters.

Le onze choisi pour affronter Dunkerque serait donc le suivant dans un 4-3-3 : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Naïr, Bernauer - Csongvai, Svetlin, Breum - Boakye, Cardona, Ballo.

Cathro face à plusieurs choix avant Dunkerque

Cette composition traduit surtout une volonté de continuité. Dix des onze joueurs retenus étaient sur la pelouse la semaine passée face à Montpellier. La principale évolution concerne Jakob Breum, candidat à un retour comme titulaire après son problème musculaire. Son absence avait notamment ouvert une place à Zuriko Davitashvili lors des dernières rencontres.

Le résultat de la consultation pose donc une question au staff : comment réintégrer Breum sans déséquilibrer une équipe qui reste sur cinq victoires ? Les supporters ont répondu en privilégiant le 4-3-3, mais le 4-2-2-2 reste très proche dans les votes.

Le verdict du terrain tombera ce samedi soir. À Marcel-Tribut, l’ASSE cherchera une sixième victoire consécutive en Ligue 2. Les supporters ont livré leur onze. Reste à découvrir celui choisi par Cathro.