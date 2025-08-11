Arrivé à Saint-Étienne cet été, comme annoncé en exclusivité sur Peuple-Vert.fr, Joshua Duffus n’a pas encore paraphé son contrat. La raison ? Un détail administratif lié à son statut d’extra-communautaire en Ligue 2.

À l’ASSE, on s’active en coulisses pour finaliser la signature de Joshua Duffus. Mais le jeune attaquant, annoncé comme une recrue prometteuse, se heurte à un obstacle réglementaire bien précis : le nombre de joueurs extra-communautaires autorisés sur une feuille de match en Ligue 2.

En deuxième division française, la LFP impose une limite stricte : deux joueurs extra-communautaires maximum par feuille de match (contre quatre en Ligue 1). Or, dans l’effectif actuel, Ben Old et Mahmoud Jaber occupent déjà ces deux places.

Le cas particulier de Joshua Duffus

Sur le papier, la situation de Duffus est un casse-tête. Né en Angleterre, il est donc considéré comme extra-communautaire depuis le Brexit. Mais il possède également la nationalité jamaïcaine. Et c’est là que tout change : depuis les accords de Samoa, signés en novembre 2023, la Jamaïque fait partie des pays dont les ressortissants ne sont pas comptabilisés comme extra-communautaires en Ligue 2.

Problème : pour bénéficier de ce statut, Duffus doit présenter les documents officiels prouvant sa nationalité jamaïcaine. Et cette étape administrative prend du temps. L’ASSE le savait avant même son arrivée, mais la régularisation est indispensable pour qu’il puisse être aligné sans bloquer une place d’extra-communautaire.

Des règles précises héritées de la jurisprudence Kolpak

Jusqu’en juillet 2023, c’était l’accord de Cotonou qui régissait ce type de situation. Il permettait aux ressortissants des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) de ne pas être considérés comme extra-communautaires. Un accord possible grâce à la jurisprudence Kolpak.

Depuis, cet accord a été remplacé par l’accord de Samoa, qui conserve la même exception pour ces pays, mais nécessite une mise à jour des dossiers administratifs. Sans ce document, Duffus reste juridiquement considéré comme joueur extra-communautaire… et bloqué par le quota.

L’ASSE patiente, mais reste confiante

Pour l’instant, Duffus poursuit son intégration dans le groupe et se prépare sur le plan sportif, dans l’attente du feu vert administratif. Le club espère régler la situation rapidement. Objectif : pouvoir l’inscrire sur les feuilles de match sans compromettre l’équilibre réglementaire de l’effectif.

Avec l’importance des quotas en Ligue 2, chaque place extra-communautaire est précieuse. Et dans un contexte où Saint-Étienne vise la remontée immédiate, l’optimisation de chaque détail réglementaire est un impératif.